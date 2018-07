El juicio del agresor de Ketty, el 12 de julio

«Por un lado estoy contenta porque ya se va a cerrar una etapa muy difícil en mi vida y por otro lado otra vez voy a revivir, cuando me digan fecha para el juicio, lo ocurrido y tendré que tomar ansiolíticos para poder descansar porque no es fácil. Enfrentarme a contarlo de nuevo es duro, pero estoy deseando que se me haga justicia. Confío en que esta vez la ley me apoye, y me va a dar una buena noticia y una buena respuesta», afirmó recientemente Ketty a este periódico.