Ketty pide que sus hijos no sufran «otro calvario»

Ahora, denuncia Ketty C.S.M., «la familia del que me intentó matar pide los mismos derechos con respecto a mis hijos como si fueran su padre, al que retiraron la custodia y patria potestad», cuenta. «En su momento tuvieron una orden de alejamiento pero Instrucción 7 se las quitó y estoy en situación de desamparo. Es injusto que pidan eso después de que la madre de mi agresor y su hermano fueran conscientes del maltrato que me hacía delante de los niños. Mis criaturas han vivido el horror que he pasado con esta familia, que me trató como a un perro», dice. «No quiero que tengan contacto con mis hijos porque tampoco ellos quieren verlos. Me ha costado restablecer la tranquilidad de los niños, que están con psicólogos», añadió.