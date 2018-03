Culpables por dejar morir a su hijo

Dos años de cárcel

Las defensas también reconocen que sus clientes son autores de una imprudencia grave , pero recomiendan que solo reciban una condena de dos años de cárcel y que el tribunal les permita seguir en libertad, concediéndoles una suspensión de la pena al carecer de antecedentes penales, así como que no se fije indemnización alguna dados sus problemas económicos.

Sin derecho a indulto

El Jurado ha entendido como probado que los padres del menor no llevaron nunca a su hijo al pediatra y que desde el momento de su nacimiento hasta su fallecimiento desatendieron «los más elementales cuidados a los que estaban obligados».

El portavoz del jurado ha señalado que ha habido un «gran debate» y una «intensa deliberación» ante la gravedad de los hechos que han tenido que juzgar y han considerado que, precisamente por ello, los dos procesados no merecen pedir indulto ni la suspensión de la pena privativa de libertad.

Traumatismos y abandono

Según los hechos probados, el niño sufrió un traumatismo severo en la nariz y la boca, provocado por al menos dos caídas cuando contaba entre 1 año y 6 meses y 2 años, que se fue agravando con el tiempo y generó una necrosis, y una bronconeumonía crónica y finalmente aguda, que determinó su muerte.

No obstante, el tribunal popular ha acordado por mayoría que los padres, pese a la desatención de los más elementales cuidados que tuvieron hacia su hijo, no pensaron que pudiera fallecer, ya que no querían matarlo, pues «no fueron conscientes de la gravedad de las heridas» que degeneraron en unas dificultades para la respiración del niño que acabó muriendo.

Así mismo, el Jurado, también por mayoría, ha entendido como probado que el traumatismo que sufrió el menor no fue tratado y se le fue deteriorando el rostro hasta el punto de producirle una amplia y profunda apertura en la nariz, dividiéndola en dos partes y varios cortes en el labio, que le impedían realizar las funciones de deglución, respiratorias y masticatorias.