Briganty: «No me escondo, no soy un asaltacaminos»

«Tras el abandono de Campanario –su anterior abogado– por circunstancias personales que tienen que ver con que yo no estoy de acuerdo con la idea de negociar nada con el fiscal, pedí que me mandaran el sumario, que no lo tengo, y también el aplazamiento de la causa durante un mes y me lo han negado», añadió.

Manifestó que había presentado un escrito «diciendo que yo el sábado estoy en Canarias para hablar con el fiscal o con quien sea porque yo no me estoy escondiendo de nadie. Yo no me estoy escondiendo, son ellos los que no han resuelto los escritos que presentamos con anterioridad al acto de hoy –por ayer– y eso me hace pensar que hay cierto nerviosismo en Canarias con el caso Eólico. Yo voy a dar la cara, ¡claro que sí! Llevo 13 años pidiendo clemencia y que se me atienda y celebre este juicio, pero hay circunstancias sobrevenidas que tiene el tribunal que resolver para así cumplir con la legalidad. Todo el mundo tiene derecho a una defensa justa y a conocer el sumario... no sé lo que está pasando ahí», declaró Alfredo Briganty, que, además, se refirió al fiscal anticorrupción Luis del Río: «No sé qué le pasa al fiscal y qué esconde. Yo voy a dar la cara y el sábado sin falta estaré en Canarias y hablaré con todos».

Se preguntó Briganty «¿por qué antes de mandar a detenerme no resuelven lo que he mandado? Quiero defenderme, no estoy de acuerdo con pactar con el ministerio fiscal y no he delinquido jamás», exclamó.

Por último, se quejó sin precisar quién de que, a su entender, «quieren que vaya al matadero, pero no me estoy escondiendo. Atenderé a todos los que me llamen. No estoy en paradero desconocido, estoy en Madrid donde he vivido 36 años. Les he dicho que no se preocupen, que a mí no hay que venirme a buscar, que yo voy. Eso mismo se lo dije al juez Parramón en 2006 cuando me detuvo. Llámenme y voy, que no soy un asaltacaminos», finalizó.