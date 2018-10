Alba: «La abstención de Rosell es extemporánea»

Según Alba, que está acusado en el TSJC de perjudicar presuntamente a Rosell y por ello está a la espera de ser juzgado, «a estos hechos hay que añadirle el que ha suspendido el procedimiento hasta que se resuelva su abstención, algo que no permite la ley puesto que la misma da solo diez días de plazo y, si se demora, debe de designarse un magistrado sustituto», expresó. «También es sorprendente que paralice la instrucción después de tomar la decisión de acumular a ese procedimiento el otro que hay contra Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 6. Me llama la atención, pues los procedimientos tienen una duración limitada de seis meses y es curioso que lo paralice cuando restan por practicarse todavía varias diligencias», reseñó.

Alba afirma a este periódico mostrarse «sorprendido» de que la magistrada Victoria Rosell «haya argumentado que no ha tenido conocimiento de las diligencias hasta hace poco. Eso me temo que no es cierto. El motivo es que, si toma la decisión de acumular el procedimiento, es porque conoce los detalles del que instruye y del que quiere incorporar. Por lo tanto, su afirmación es contraria a la realidad», concluye.

«Es una abstención curiosa», destaca, «en la que dedica más páginas a criticar mi actuación ante el Juzgado de Instrucción número 8 que a fundamentar las causas de su petición. Ya advirtió el Ministerio Fiscal en su escrito de recusación que se corría el riesgo, en caso de no apartarla del procedimiento contra Ramírez, que lo pudiese utilizar en su beneficio como acusación en el que me incriminan a mí en el TSJC y vemos que ese riesgo ha tenido lugar. Espero que la Fiscalía actúe de forma contundente contra Rosell y, en el supuesto que no lo haga, yo interpondré una querella contra ella, pero en este caso, esperaré a que sea designada vocal del CGPJ para hacerlo ante el Tribunal Supremo». Explica que «esta señora tiene interpuestas quince querellas en el TSJC y ninguna ha sido admitida a trámite y por eso esperaría al Supremo. La interpondría porque consigna unos datos que son falsos sobre mi persona y, además, por prevaricar, ya que no se puede suspender un procedimiento en fase de instrucción sine die sin respetar el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial», finaliza el juez Alba.