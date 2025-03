Smart Green Island Makeathon y la necesidad de recurrir a los jóvenes en la lucha contra el cambio climático

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de marzo 2025, 15:32 Comenta Compartir

La octava edición del Smart Green Island Makeathon ya está en marcha. Entre los días 12 y 15 de marzo, Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en el eje mundial de sostenibilidad con este festival de la innovación que recoge a unos 1.000 estudiantes de 37 nacionalidades.

Este evento consiste en reunir a jóvenes talentos, en edad de formación, y brindarles diferentes desafíos reales de trascendencia global, «una plataforma para que puedan idear, experimentar, equivocarse y aprender de manera práctica», comenta el Dr. Rainer Stetter, fundador del Smart Green Island Makeathon.

Stetter es «un alemán loco», como él mismo se define, que supo ver, junto con el apoyo de la Fundación Sergio Alonso, la necesidad de recurrir a la mirada de los más jóvenes en la lucha contra el cambio climático. Ocho ediciones después, Stetter destaca lo mucho que ha cambiado este evento: «El primer año del Makeathon éramos 50 personas, casi que una reunión de amigos con ganas de crear algo diferente. Hoy, reunimos a casi un millar de personas y 37 países. Sinceramente, jamás imaginé que llegaría a esta magnitud», comenta el fundador.

Alemania y Gran Canaria se dieron la mano por la búsqueda del futuro verde. Es conocida la mentalidad pro-renovables germana, no obstante, según cuenta Stetter, nuestras condiciones climatológicas son un potencial para una isla significativamente renovable: «Cuando llegué a la isla hace casi una década no había apenas molinos de viento ni placas solares. Me sorprendía porque tenían sol y viento en abundancia, mientras que en mi país ya usábamos energías renovables de forma notable», añade, «hoy las cosas han cambiado. Hay más conciencia y más proyectos, aunque aún queda camino que recorrer».

«Gran Canaria es un laboratorio perfecto para probar soluciones sostenibles, tiene todos los climas del mundo en una sola isla», responde al porqué del emplazamiento, «además, en las islas hay mucho talento, pero hay que dar oportunidades y eventos como este son fundamentales. Si no les damos este espacio, en un entorno real, estamos perdiendo una generación llena de potencial», explica Stetter.

La educación, clave en la formación

De las 71 universidades e instituciones que conforman la plantilla de acción del Smart Green Island Makeathon, trece son de origen canario, incluídas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, con un cómputo de alumnado que supera los 500 participantes isleños. Según Stetter, esta fábrica de innovación tiene claro dónde está su pilar, la educación: «Si a los libros de texto hubiera llegado antes el conocimiento sobre energías renovables el mundo hubiese sido muy diferente. La educación es la clave. Cuanto antes enseñemos a las nuevas generaciones sobre energías renovables más rápido avanzaremos», comenta.

Además de brindar oportunidades prácticas a los alumnos y alumnas, el Smart Green Island Makeathon se configura como un punto de encuentro internacional entre participantes, mentores y empresas: «Estamos atrayendo cada vez más atención a nivel internacional. Es un evento esperado dentro y fuera de nuestras fronteras. Sembramos el conocimiento desde edades tempranas e intercambiamos sinergias con participantes y empresas llegados de otros lugares, consiguiendo incluso apoyo y financiación privada, sobre todo de empresas alemanas del sector industrial que buscan talentos en tecnología y sostenibilidad», profundiza el fundador sobre el abanico de posibilidades del evento.

En ocho ediciones del Makeathon se han visto soluciones que provocaron un cambio en la lucha por la sostenibilidad. Según Stetter, cada año hay ideas que le dejan sin palabras: «En 2024, por ejemplo, hubo proyectos increíbles como SenseMate, un sistema de sensores para agricultura de precisión; B&B Battery Recycling, que apuesta por el reciclaje de baterías con energía renovable, entre otros ».

En esta edición, son varias las áreas que se tratan durante la semana, desde el cambio del modelo turístico con la sensorización de las bandejas de buffets hasta la electrificación total de un tractor agrario. No obstante, la vista ya está puesta en la siguiente edición: «Queremos seguir trabajando en las áreas claves del evento, pero incorporando siempre los avances tecnológicos, por ejemplo la inteligencia artificial, que está revolucionando la sostenibilidad», comenta cara al 2026, «no obstante, nuestra mayor aspiración es seguir viendo a los jóvenes convertir ideas en prototipos reales, siempre con una sonrisa».

Un verdadero agricultor sostenible

De toda la lectura positiva que conlleva este evento hay una que destaca: el momento donde la sostenibilidad se democratiza y llega a los hogares. En el historial de desafíos del Smart Green Island Makeathon se contempló y llevó a cabo un huerto inteligente. Ello hasta el jardín del fundador, quien disfruta de las ventajas de un hurto sensibilizado: «Lo tengo y me encanta. Es una forma de aplicar la tecnología a lo cotidiano. Gracias a sensores y automatización, puedo optimizar el uso del agua y mejorar la producción», explica y añade, «lo mejor es que mis vecinos siempre me preguntan cómo funciona, y terminamos hablando de sostenibilidad».

