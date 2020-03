Tercera víctima del coronavirus en España

Una anciana de Madrid de 99 años se ha convertido este jueves en la tercera víctima mortal de la epidemia de coronavirus en España. La nonagenaria, con patologías previas, falleció el martes en el hospital Gregorio Marañón de la capital. Ha sido la revisión post mortem de sus muestras la que ha revelado que estaba contagiada por el COVID-19.

Su caso se une al del hombre de 69 años que murió el 13 de febrero en Valencia, tras un viaje a Nepal, y al de un paciente vizcaíno de 82 años cuyo fallecimiento en el hospital de Galdakao se notificó el miércoles pasado.

Y mientras tanto, la epidemia sigue extendiéndose. Dos casos hoy mismo confirmados en Asturias y Baleares ; 230 infectados ya este jueves; tres fallecidos en Valencia, Vizcaya y Madrid; siete pacientes en estado grave; 57 nuevos casos en un solo día como ocurrió el miércoles; 16 de las 17 comunidades autónomas contagiadas; 76 positivos solo en la Comunidad de Madrid; tres niños infectados... Las cifras abruman. El actual escenario, obviamente, preocupa, pero es básicamente el que esperaban (siendo moderadamente optimistas) los expertos sanitarios de la administración central y de las autonomías.

Y es que, diez días después del estallido de la crisis nacional del coronavirus con el brote del hotel de Adeje, en Tenerife, el ritmo de propagación del COVID-19 va creciendo, pero no se ha descontrolado y está dentro de los parámetros asumibles para los expertos epidemiológicos.

El balance de este jueves es: Madrid (76), Cataluña (28), Valencia (22), País Vasco (21), Andalucía (13), Castilla-La Mancha (12), Castilla y León (12), Cantabria (10), Canarias (7), Extremadura (6), Baleares (6), La Rioja (7) Asturias (5 ), Navarra (3), Galicia (1) y Aragón (1). Dos de estos pacientes en Canarias y Baleares ya fueron dados de alta y dos han fallecido en Valencia en Vizcaya.

El coronovirus se expande, pero lo hace –y es ahí donde se felicitan los responsables de Sanidad- en una «progresión aritmética». El COVID-19 -explican los técnicos del departamento que dirige Salvador Illa- no se «ha desbocado» y no está creciendo en «progresión geométrica» como cabría esperar de un virus con una gran capacidad de contagio que, según los primeros estudios, podría estar entre dos y cuatro veces el portador inicial en tan solo dos semanas. La primera conclusión: los controles empiezan a funcionar cuando el virus no se reproduce a la velocidad que podría hacerlo de no mediar las barreras que se le han puesto.