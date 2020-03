Quédese en su casa si puede

Así se recoge en el Real Decreto para declarar el estado de alarma ante el Covid-19 que ha aprobado este sábado de forma extraordinaria el Consejo de Ministros, reunido durante casi siete horas. El texto incorpora dos cambios fundamentales con respecto al borrador inicial difundido a última hora de la mañana: permite movimientos limitados restringidos de forma "individual" en todo el país y entra en vigor esta misma noche, no el lunes.

Los ciudadanos españoles tienen desde la noche de este sábado 14 de marzo la obligación de permanecer en sus casas y no salir salvo por necesidades básicas. Esta decisión, consecuencia de la aprobación del estado de alarma, se acuerda para un periodo de 15 días prorrogable, durante los cuales el Gobierno asume el control de todas las actuaciones que sea necesario tomar para frenar la expansión del Covid-19. Las Fuerzas de Seguridad del Estado y también la Fuerzas Armadas, si fuera necesario, serán las encargadas de que se cumpla.

El Gobierno permite que los ciudadanos salgan de sus casas con una serie de "requisitos", entre los que no se contempla "irse a cenar a la casa de un amigo o el ocio". "No podrán ir a una terraza, a la montaña o a una estación de esquí", ha añadido el presidente. Tanto quien se haya trasladado a una segunda residencia como quien siga en su casa habitual tiene que cumplir las mismas exigencias de no salir de casa.

En el turno de preguntas, el presidente ha explicado también que cualquier español en el exterior puede volver a España, siempre que justifique su residencia, y desde ese momento tendrá, como el resto de ciudadanos, limitados sus movimientos dentro de las excepciones mencionadas en el Real Decreto.

El estado de alarma que entra en vigor esta noche se prolongará 15 días y podrá ser prorrogado si así lo estima el Congreso. Sánchez no ha precisado en ningún momento si cree que será necesario alargar esta situación o no y ha reiterado que es una situación "cambiante", que se apoya en las decisiones de los expertos y que con la máxima colaboración de todos se superará. Tampoco ha querido apuntar cuándo podría empezar a reducirse, en vez de crecer, el número de contagios.