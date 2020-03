«Las medidas serán drásticas y tendrán consecuencias»

El presidente Sánchez explica las medidas que conllevan esta la declaración del estado de alarma avanzada el viernes que, entre otras, impone restricciones en el movimiento con las siguientes excepciones:

«España se enfrenta a una situación de emergencia que requiere decisiones extraordinarias. Una crisis sanitaria, económica y social a la que daremos respuesta con todo los recursos necesarios. Los escenarios de respuesta se han ido adaptando a un escenario dinámico. Hasta ahora estábamos en una fase de control de la enfermedad, y a partir de ahora entramos una fase de activación del estado de alarma. No nos van a temblar las manos para vencer al virus. Las medidas que vamos a adoptar son drásticas, pero estoy convencido de que todos juntos lo conseguiremos», dijo Sánchez.

«Hay que levantar la cabeza, el virus no distingue de colores ni de ideologías. Tenemos que estar todos juntos para vencerlo. Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para frenar la curva de contagios. Esta vez es importante no equivocarnos de nuestro enemigo. Quiero ser muy ilustrativo, el objetivo de nuestra batalla es reducir su propagación y luego vencerla. En las próximas semanas tendremos que hacer muchos sacrificios para vencer al virus. La victoria será total cuando la curva de propagaciones sea menor a la de las personas que lo superen. Como presidente pido la colaboración para frenar la curva de contagio y también los bulos. Sé que somos capaces de estar unidos, mañana esto habrá pasado gracias a que trabajamos unidos contra el virus. Conseguiremos volver a la normalidad. Pero hasta ese momento, no perdamos el rumbo, estemos juntos. Cada uno de nosotros tenemos una misión, la tienen las administraciones, los mayores, los jóvenes, cada ciudadano y ciudadano cuidando de sí mismo. Es el momento de la responsabilidad y la disciplina social. Hay que recordar que de la crisis del 2008 salimos gracias a los mayores. Su techo cobijó a toda la familia, nos dieron un ejemplo. En esta crisis son ellos, los mayores, los que necesitan más ayuda. Hay que proteger a los mayores como nos protegemos a nosotros mismos».

«Nos vamos a recuperar de la adversidad unidos. España tiene la capacidad de levantarse cuando hace falta. Empezando por nuestros sanitarios, nuestros trabajadores y empresarios. Gracias a todos los sanitarios, que son nuestro escudo. Gracias a las administraciones, a las fuerzas armadas, a las administraciones, a los profesionales de la cultura, a los trabajadores, autónomos y empresarios, a los informadores y a quienes acuden a donar gracias. Muchas gracias a todos. Esta es una batalla que vamos a ganar, lo importante es que el coste sea el menos posible. Unidos saldremos adelante, venceremos al virus».