Los canarios piden al Gobierno de Canarias, volver a casa

200 canarios “atrapados” en un hotel de Sevilla

Unos 200 canarios se encuentran “atrapados” en un hotel y Sevilla, tal y como apuntan que se sienten. No pudieron coger su vuelo de la compañía Vueling y de momento, ya llevan una noche de hotel. Circunstancia que les preocupa dado que tienen las tarjetas de embarque para martes y miércoles, pero Vueling les comenta que tan solo les cubre la pasada noche de hotel. Hecho que preocupa a muchos de ellos, al no disponer de medios o recursos para hacer frente a dicha estancia. Por ello, piden al Gobierno de Canarias que se movilice de alguna forma, para poder conseguir volver a sus hogares. Todos ellos fueron de vacaciones y con la situación de alarma, tan solo desean volver a su tierra. Algunos de ellos se están planteando venir en barco desde Cádiz o coger varios aviones o trenes para poder regresar. Por su parte, destacan la amabilidad y el gran trabajo que está realizando el hotel en el que se hospedan, así como la gran familia canaria que han formado.

Los canarios en Valencia

Una teldense desesperada en Málaga

Este es el relato que nos ha hecho llegar la mujer de Telde: “Ayer, sin batería en el móvil y bajo la desesperación y el enfado de los pasajeros canarios, que nos sentimos impotentes, pedí que difundieran por las redes que Vueling nos dejó en tierra en Granada. Después de tenernos, más de cinco horas dándonos largas con la salida del vuelo a Gran Canaria para finalmente cancelarlo. No se nos dio respuesta ni de traslados ni de alojamiento. Literalmente, tirados en el aeropuerto sin posibiidad de regreso a ningún lado, puesto que la primera guagua salía a las 6:30 am. Los canarios que no encontramos salida a esta situación, nos quedamos durmiendo en el suelo. Ya de regreso a Granada, sin expectativas de poder volver por ahora. Debido a que no hay garantías de que esto no se produzca, cada vez que intentemos coger un vuelo, con el riesgo que supone en este momento. Así estamos con Vueling”.