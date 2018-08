Los trabajadores sociales critican la situación en dependencia

Desde el año 2012, el Consejo Consultivo ha aprobado varios dictámenes dirigidos al Gobierno canario en el que le aclara que las personas reconocidas en situación de dependencia por la administración pública, tienen derecho a las prestaciones y ayudas que otorga la ley aunque no se haya aprobado su Plan Individualizado de Atención (PIA). A pesar de esta advertencia realizada hace varios años, el pasado 24 de julio el Consultivo de Canarias volvió a aprobar un nuevo dictamen denunciando los incumplimientos del Gobierno canario. Según esas informaciones, en Canarias hay en estos momentos cerca de 10.000 personas en el «limbo» de la dependencia, lo que significa que tienen los derechos reconocidos pero la administración no ha respetado esos derechos porque no se les ha dado las prestaciones que se les ha reconocido.

Las entidades profesionales de Trabajo Social han ido presentado en distintos momentos al Gobierno canario, propuestas de mejora para el reconocimiento y atención de las personas en situación de Dependencia en Canarias. Las últimas aportaciones fueron presentadas en el mes julio, dentro del proceso iniciado por el ejecutivo para aprobar un nuevo decreto que regulará la atención a la Dependencia. Los colegios de Trabajo Social esperan que el Gobierno tenga en cuenta sus aportaciones que van en la línea de propuestas ya realizadas anteriormente.

Aportación. Desde los colegios profesionales de Trabajo Social, siempre en la línea de mejorar el sistema público de servicios sociales, se continuará trasladando recomendaciones a las administraciones públicas competentes en esta materia, para que avances legislativos.