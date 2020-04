Los sanitarios creen una «temeridad» volver al trabajo sin contar con un test negativo

Todos los representantes de los titulados superiores sanitarios –médicos, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y veterinarios– han manifestado sin ambages su «absoluto rechazo y oposición» al protocolo del gobierno que regula la reincorporación de los profesionales a sus puestos de trabajo tras la sospecha de haber padecido la Covid-19, lo que han calificado de «una temeridad e imprudencia».

El Ministerio de Sanidad ha solicitado a aquellos sanitarios a los que no se les haya realizado la prueba y no tengan síntomas que se incorporen de nuevo a su trabajo al transcurrir siete días, siempre y cuando no tengan fiebre y las últimas tres jornadas no hayan necesitado antitérmicos. Se trata de uno de los planteamientos que aparece en la última actualización del protocolo Guía de actuación frente a Covid-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios, con fecha del 31 de marzo y que fue aprobada por la ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta. Además, establece que en este tipo de casos, los sanitarios deberán llevar mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de los síntomas y tendrán que evitar el contacto con pacientes inmunodeprimidos.

Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, señaló ayer a este periódico que el principal problema estriba en que proponen esta incorporación«sin una prueba diagnóstica previa, lo que crea gran incertidumbre en su entorno. Y, en el caso de que fuera positivo, cuando aún se está en una fase contagiosa». «Ningún paciente ni ningún colega aceptaría relacionarse con alguien que le pudiese contagiar», asevera.

Por otra parte, Cabrera indicó que «no es lógico regular sobre síntomas y situaciones clínicas. ¿Quién certifica si un profesional aislado ha tenido fiebre o síntomas respiratorios los últimos días? No se puede regular sólo sobre la declaración del interesado. Así se hacen las malas leyes y las malas regulaciones que dan lugar a su amplio incumplimiento». Las profesiones sanitarias «ya han demostrado suficiente compromiso social como para someterlas a órdenes de difícil cumplimiento», sentenció.

Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, por su parte, consideró que es «muy poco tiempo y encima sin tener realizada la prueba». «Estamos haciendo las pruebas faringeonasal pero parece que el microorganismo permanece vivo en el esputo y en las heces», explicó.

«Desde luego no estamos para nada de acuerdo. Si yo estoy tomando paracetamol, estoy enmascarando la fiebre. Si se toma esta medicación la fiebre no sube aunque tengas», recordó la también médico de Familia y Comunitaria

Desde el Sindicato de Enfermería, su secretario general Leopoldo Cejas-Fuentes calificó de «temeridad» la decisión adoptada por el Ministerio. «Parece que se valora poco ese riesgo evidente de incorporarlos a los siete días a su actividad laboral porque simplemente hayan dejado de tener síntomas o lleven tres días sin fiebre». Y, por otro lado, el hecho de obligarles a «utilizar mascarilla durante 14 días es como decir, que asume una parte de riesgo pero te dejo al pie de los caballo», incidió Cejas.