La Fiscalía, pendiente de analizar la denuncia de los médicos

Según fuentes del Ministerio Público de la provincia de Las Palmas, ya tienen en su poder la denuncia y están pendientes de analizarla al detalle durante estos días para, probablemente a mediados de la próxima semana, tomar una decisión sobre el posicionamiento que adoptan al respecto.

En este tipo de casos, hay cuatro caminos por los que puede optar la Fiscalía Provincial de Las Palmas. El primero de ellos es proceder a incoar diligencias de investigación para determinar si las cuestiones denunciadas son o no constitutivas de delito. Otra de las opciones es la de realizar un expediente por parte de la jefatura informando sobre los hechos no son expresamente un delito. También puede remitir la denuncia a las secciones de Civil o Menores para que las mismas estudien el caso como ha ocurrido en casos de índole similar a este. Por último, puede la Fiscalía entender que la denuncia no tiene base para iniciar una investigación.