23 médicos de Urgencias del Insular denuncian a Sanidad ante la Fiscalía

A este desbordamiento asistencial, según los sanitarios, se le ha sumado en los últimos meses el «problema del número de pacientes de alta con problemática social que ha crecido hasta registrar, en algunos momentos, hasta 11 usuarios en esta situación». Relatan en el citado escrito que a estos pacientes se les habilitó de «manera provisional» un lugar en uno de los accesos a las áreas de urgencias, al no disponer de espacio en el servicio para atender a los pacientes urgentes o emergentes que requieren de asistencia medica,» sin condiciones higiénicas, ausencia de baño asistido y en camillas donde no deberían pasar más de unas horas», indican.

Hasta 8 meses

Los médicos enfatizan que la situación de los sociosanitarios se ha prolongado «una media de 2-3 meses y hasta 8 meses por falta de respuesta de la administración». «A esos pacientes o usuarios, como prefieran llamarlos, no se les esta ofertando ningún tipo de seguimiento médico ya que, al ser dados de alta no están a cargo de ningún servicio de este hospital», sentencian para añadir que, aunque se «ha aumentado el personal sanitario extra –enfermería y auxiliares– para sus cuidados básicos, no ha sido así con el personal facultativo cuya labor está absorbida por la asistencia al paciente urgente y salvo para responder a la demanda de una urgencia que surja e informar a sus familiares cuando requieren de nuestra presencia». «No es vida estar tres meses en un pasillo, vivir en una camilla sin tener opción de un sillón, de caminar o de ver la luz, perdiendo toda humanidad en el trato porque la administración no tiene otros recursos», sentencian.

Los veintitrés sanitarios hacen hincapié en que a la administración sanitaria se le ha notificando esta situación, los riesgos e incluso se le ha traslado sugerencias de posibles soluciones «que nunca ha sido respondidas. Solo se ha parcheado con acciones puntuales sin dictar un procedimiento de actuación y sin solución».

Ante esta situación, «que ya no aguantamos más, hemos decidido realizar esta denuncia», afirman los médicos, pues «no podemos ser partícipes del mal funcionamiento de las estructuras sanitarias, poner en peligro la asistencia a los pacientes urgentes, a las personas con problemática social y a nuestra propia integridad, profesional y física». «Buscamos una solución inmediata a este problema y esperamos que se investigue y setome las medidas oportunas», concluyen.