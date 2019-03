La falta de anestesistas demora un año las resonancias en el Materno

Odra Rodríguez Las Palmas de gran Canaria

Pacientes pediátricos del Hospital Materno-Infantil sufren en la actualidad hasta un año de espera por una resonancia magnética por falta de anestesista para atender la prueba médica de los menores y a pesar de que el centro dispone de su propio aparato desde mayo del pasado año. Los profesionales reiteran esta denuncia que ya salió a la luz pública a finales de 2018 cuando familiares de 22 niños denunciaron que llevaban seis meses pendientes de un diagnóstico.

Según señalan los médicos del centro hospitalario, se esperaba que la adquisición del nuevo equipo supondría una «importante mejora» asistencial ya que los niños dejarían de ser trasladados al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria para la realización de esta prueba. Pero, ocurrió todo lo contrario, la lista de espera se ha ido incrementando hasta el punto que los profesionales fuerzan «en ocasiones, el ingreso hospitalario del niño para agilizar la realización de la prueba diagnóstica con el consiguiente tirón de oreja de la dirección médica que, obviamente, no comparte esta decisión pero que tampoco solventa el problema», argumenta las mismas fuentes.

«Lo que no es razonable es que se asignen quirófanos a todos los anestesistas del Materno sin pensar derivar a uno a radiología para la sedación de los niños para practicarles la prueba diagnóstica», critican para añadir que, las direcciones médicas del complejo están «más preocupadas en reducir las lista de espera y derivar todos los recursos existentes a los quirófanos». «Tanto es así que, por ejemplo, uno de los quirófanos de Ginecología lo está utilizando el hospital Insular paras sus intervenciones y con los anestesistas del Materno», una medida que los profesionales consideran acertada «siempre y cuando no afecte al resto de los servicios asistenciales» del centro pediátrico. «Si tuviéramos un anestesista para niños a tiempo completo no habrían esperas», sentencian.

Cabe recordar que el Hospital Universitario Materno Infantil es el único centro de la provincia de Las Palmas que realiza pruebas de resonancia magnética a niños menores de dos años y hasta los 14 años. Con el aparato de resonancia magnética adquirido en febrero del año pasado, el Materno Infantil pasó a disponer de dos equipamientos.