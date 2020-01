Intersindical rechaza la huelga «política» en Sanidad

La dirigente de IC indicó que se trata de una valoración personal y que el posicionamiento oficial de la organización se adoptará este viernes durante una reunión del órgano correspondiente, insistió en que no le cuadra el anuncio de esta convocatoria de huelga.

Al respecto, recordó que IC lleva años oponiéndose en la Mesa Sectorial a una OPE en las condiciones en las que ha salido por tener una "insuficiente" cantidad de plazas y porque no se están realizando a través de concurso de méritos, "que es la única forma de consolidar el empleo y que quede para los profesionales que llevan más de 20 años trabajando".

Por ello, mostró su sorpresa por el que hecho de que organizaciones sindicales que han votado a favor y negociado las bases de esta convocatoria promuevan ahora una huelga en base a unos planteamientos que tienen que ver más con aspectos políticos que con la propia oferta de empleo público y las condiciones de los trabajadores.

"Independientemente de que no entendamos la postura de estos sindicatos que están llamando a una huelga porque no les gusta una OPE que ellos han aprobado y porque no les gusta la Consejería de Sanidad, IC entiende que hay motivos para ir a la huelga, pero si tomáramos la decisión lo haríamos por cuestiones que estuviesen encaminadas a lograr medidas positivas para los trabajadores y en concordancia con lo que siempre hemos defendido", aseveró.

Darias apuntó de igual modo que ningún sindicato convocante se ha puesto en contacto con Intersindical para plantear algún tipo de estrategia, reiterando que si la OPE ha salido ha sido porque las organizaciones convocantes han votado a favor de la misma. "No vemos un preaviso de huelga en la que uno de los motivos sea el cese de los representantes de la administración designado por el propio Gobierno de Canarias", manifestó la coordinadora.

Cuestionada sobre si es necesario el cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, opinó que incluir esta reclamación en el preaviso de huelga es "poco serio" y lo "desvirtúa", perseverando en la idea de que se convierte así en una huelga más de carácter político que en una huelga cuyo objetivo final sea mejorar las condiciones de los trabajadores".