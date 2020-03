«Es falso. No tenemos material preventivo»

Odra Rodríguez Santana /Las Palmas de Gran Canaria

No parece que el alto porcentaje de los contagios de los profesionales de la sanidad canaria en relación al resto del Estado esté vinculado a la falta de material de protección». Esta afirmación no ha sentado «nada bien» al colectivo que cada día combate en primera línea contra el Covid-19. «Porque es falso, no tenemos material de protección suficiente para trabajar con enfermos potenciales o contagiados de coronavirus. No lo había hace quince días ni lo hay ahora», asegura. La primera intervención de Julio Pérez como consejero de Sanidad el pasado jueves, tras el cese de Teresa Cruz, no estuvo muy acertada, según los representantes sindicales de los trabajadores que si bien, en un primer momento, aplaudieron su compromiso de que la salud de los profesionales tenía que ser lo prioritario, minutos más tarde negaba que «los contagios tuvieran relación con la escasez de material». Ese mismo día se contabilizaron 181 positivos entre médico y de enfermería, 31 más en cuatro días, lo que representa más del 23% de los contagios acumulados en Canarias, dato que nos sitúa a la cabeza del país.

«Pues que explique dónde se han contagiado y que publique el estudio en que se basa. No se puede ofrecer esta información y no explicar nada más», señaló ayer Carmen Nuez, presidenta del Sindicato Médico de Las Palmas, quien solicitará al Gobierno canario datos de «cuántos contagiados en la comunidad, en congresos, en viajes antes de la alerta, cuántos por no aislar al personal del que ya estaba contaminado, cuantos por no tener mascarillas en los primeros días cuántos tienen test realizado».

En opinión de José Alonso Tapia, secretario de la FSS-CCOO Canarias, «antes de hacer estas declaraciones, tan peregrinas y tan alejadas de la realidad, debería darse una vuelta por los servicios de Urgencias o la UMI, por ejemplo, para que vea qué tipo de protección está utilizando nuestra gente. Batas con bolsas de basura o mascarilla con las propias calzas, cómo están acusando el ingenio para protegerse porque no tienen medios de protección suficiente».

Otro factor de riesgo elevadísimo que se mantuvo fue la «actividad quirúrgica no programada no urgente en el empeño en mejorar la cifras de lista de espera y también, la sobresaturación de la actividad pública al negarse a contar con el sector privado», apuntó Alonso, que el alto índice de contagio de los profesionales no será solo por la falta de material, pero es vital». «Todo suma», indicó Alonso.

realidad distinta. Leopoldo Cejas, secretario general Satse Canarias, dijo respecto a las declaraciones de Pérez, «que se expresó en la misma línea que también planteó hace unos días el epidemiólogo Amós García», que el nuevo consejero plantea «una realidad distinta a la que estamos pasando y nos parece una mala entrada en su cargo» cuando relaciona los contagios a la movilidad del personal a congresos o viajes y no, a la falta de material».

Desde Intersindical Canaria se consideró una «falta de respeto» a todos los profesionales que día a día batallan contra el coronavirus, un colectivo que «no han dejado de hacerlo a pesar de la poca previsión» de los gobiernos regional y estatal. «Debe ser cauto antes de lanzarse a los medios para dar titulares señor Pérez –aseveró el portavoz de IC Ruymán Pérez– puesto que el personal sanitario, en esta circunstancias, no está para soportar mas faltas de respeto, y lon debe hacer es preocuparse de tener un equipo eficaz y eficiente».