El 40% de los casos nuevos de coronavirus son hospitalizados

Entre las 20.00 horas del lunes y las 20.00 horas del martes se detectaron 118 nuevos casos de coronavirus Covid-19 en las islas y siete fallecimientos, así como 49 hospitalizaciones, 16 ingresos en UCI y 20 altas.

En cifras acumuladas, Canarias registra desde el comienzo de la crisis sanitaria 1.380 casos positivos, 532 hospitalizaciones, 110 ingresos en UCI, 62 fallecidos y 77 altas.

Los trabajadores sanitarios infectados son 277, alrededor del 20% del total de afectados.

Por islas de los 1.380 casos de Covid-19 acumulados en Canarias, Tenerife registra 826 casos positivos (60% del total), Gran Canaria 384 (28%), La Palma 68 (5%), Lanzarote 59 (4%), Fuerteventura 32 (2%), La Gomera 8 (0,6%) y El Hierro 3 (0,2%).

Respecto a los fallecidos, en Tenerife se han registrado 42 muertes atribuidas al Covid-19, en Gran Canaria 15, en Lanzarote 3 y en La Palma 2.

Por grupos de edad, dos tercios de los fallecidos contaba con más de 70 años.

El número de casos detectados aumentó el martes en términos relativos más que el lunes, interrumpiéndose la racha porcentual descendente que se registraba desde el 27 de marzo, al pasar de un incremento del 5% del domingo al lunes a una subida del 9% del lunes al martes.

Las hospitalizaciones y los ingresos en UCI continúan también con la línea ascendente en términos relativos con respecto a días anteriores, con subidas diarias del 10% y del 17% respectivamente.

En cuanto a los fallecidos, el martes aumentaron un 13% con respecto al lunes, cuando la subida fue del 35%; no obstante, la subida del lunes en realidad no se corresponde con las muertes de ese día, al registrarse en las estadísticas casos anteriores que no estaban reflejados.