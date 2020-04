Canarias, candidata a ser la avanzadilla de una desescalada gradual y asimétrica

«En mi opinión en Canarias cumplimos y podemos cumplir», reiteró ayer el consejero canario de Sanidad, Julio Pérez, tras la celebración del consejo Interterritorial donde comunidades autónomas y Ministerio siguieron analizando los requisitos para iniciar el desconfinamiento. En Canarias se controlarán y aplicarán las medidas por islas y no por provincias o unidades de salud como en el resto de España.

Sobre la posibilidad de que las islas sean esa avanzadilla el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoció que Canarias y Baleares, al igual que algunas provincias, se encuentran «en una situación muy favorable» para empezar la fase de transición, pero advirtió que si «no va como debe porque no se respetan todas las indicaciones, esa fase de transición llegará más tarde o será más lenta».

También habló de ello el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien en una intervención en el Congreso dijo que la desescalada asimétrica que valora el Gobierno podría llevar a que ciudadanos que ahora están confinados en su casa empiecen a estarlo «en su territorio» y citó el caso de las islas sin contagios. «Pienso en las islas, por ejemplo. A las que no han tenido contagios, no han tenido muertos, no les podemos aplicar la misma medida que otros (territorios) donde hay otros problemas», afirmó.

Hoy el Consejo Ministros aprobará el plan de desconfinamiento y a las 13.00 horas está convocada una reunión de la interterritorial de Sanidad especial para comunicarlo a las comunidades autónomas, pero desde el pasado jueves Ejecutivo y comunidades se reúnen para conocer las medidas que las regiones deben cumplir para iniciar la fase de desconfinamiento.

«La indicación de Sanidad es que hay que tener capacidad de despliegue que permita doblar el número de camas en cuidados intensivos. Tiene que haber una para fase de transición a la nueva normalidad», dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer por la mañana en una rueda de prensa. Y advirtió que es necesario que si aumentan el número de contagios «hay que tener capacidad desplegar el doble de UCI que en una situación normal». Una indicación, añadió, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, pero esta es solo una de las cuatro capacidades estratégicas «esenciales» para iniciar la fase de transición. A ello hay que sumar tener un mecanismo de vigilancia epidemiológica muy centrada en la Atención Primaria que permita detectar los casos; el aislamiento de los casos detectados precozmente; y guardar las medidas de distanciamiento social.

«Vamos a ir paso a paso. Conocemos desde el domingo las cuatro capacidades estratégicas. Mañana (por hoy) el Gobierno dará a conocer el plan de desescalada y, a partir de ahí, veremos qué parte del territorio cumple y otros indicadores que vamos a ir dando, pero vamos a ir paso a paso con mucha prudencia», advirtió el ministro. Illa reconoció que «algunas partes» del territorio nacional están en mejor situación epidémica que otras. «Por eso va a ser una transición asimétrica. También gradual y, por descontado coordinada con criterios homogéneos para el conjunto territorio».

El consejero canario reiteró tras escuchar los requisitos que las islas «pueden cumplir» con los criterios para iniciar la desescalada.

Este desconfinamiento, sin embargo, debe ser muy cuidadoso, abundó Fernando Simón. La ciudadanía «tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, diciembre o en el verano pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí y puede afectarnos en cualquier momento si no tenemos cuidado». Por eso habrá que ser muy «cuidadosos» y garantizar que no se producen situaciones o comportamientos que puedan incrementar el riesgo que va a afectar a todos».