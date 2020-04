Diecisiete comunidades, diecisiete velocidades

Andalucía

El Gobierno andaluz tiene especial interés en que se recupere la actividad turística, que supone un 13% del PIB andaluz. Por ello plantea la apertura de los hoteles para la primera quincena de junio. El presidente andaluz, Juanma Moreno, aboga por la apertura de algunas playas este verano para baño con aforo limitado y policías locales de vigilantes, aunque no se ha incluido en el documento. En la propuesta se refleja otras fechas para el desconfinamiento: propone que los mayores puedan salir a pasear el 1 de mayo, que el día 3 puedan celebrarse misas con feligreses o que el día 18 se autoricen los funerales o ceremonias fúnebres sin velatorios.

La propuesta de la Junta de Andalucía incluye fechas concretas para recuperar el pulso de la actividad económica y con restricciones de aforos en lugares públicos. El documento remitido a Sanidad propone la apertura de los comercios, incluidos centros de estética y peluquerías, el día 11 de mayo. La estancia en estos establecimientos no debería ser superior a los 30 minutos en los pequeños comercios y a los 90 minutos en las grandes superficies y se debería garantizar la desinfección de las prendas que son devueltas. La Junta andaluza recomienda suprimir las rebajas. La apertura de los bares y restaurantes se solicita para el día 25 de mayo con un método de reservas por turnos y horario tasado. Así, recomienda que para el desayuno se establezcan 30 minutos de estancia en el local, mientras que para las comidas principales sea de hora y media.

Asturias no ha llegado a sufrir el colapso de su sistema sanitario que sí se ha dado en otras comunidades. Está además entre los territorios en los que durante al menos dos semanas la tasa de contagios se encuentra más contenida aunque todavía no llega, por muy poco, a la tasa de incidencia considerada óptima. Su presidente, Adrián Barbón, ha reclamado «flexibilidad» a la hora de llevar a cabo el desconfinamiento, teniendo en cuenta «la situación de cada territorio». A las peticiones anteriores como que se autorizara atender los huertos, sumó la apertura de los mercados al aire libre, sobre todo los ligados al sector de la alimentación, y permitir la práctica de la pesca deportiva.

La presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, reivindica que la desescalada en Baleares no sea homogénea, sino que cada isla lo haga a una velocidad propia en función de sus cifras de contagios del coronavirus y su capacidad para contener la pandemia, además de su situación económica particular. Los parámetros que se evaluarán son el número de contagios, capacidad de las UCI y la capacidad para controlar la expansión del virus entre los contactos de una persona infectada, entre otros. Armengol reclama también poder establecer horarios para la salida a la calle de los diferentes colectivos a los que se vaya aliviando el confinamiento en los próximos días y semanas.

Comenzar la desescalada por el mundo rural

El Gobierno regional cree que el proceso de desconfinamiento debe tener en cuenta la situación de las zonas básicas de salud y no quedarse únicamente en las provincias. «Es injusto penalizar al mundo rural por los casos en las grandes ciudades», reconoció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. En Castilla y León, a día de hoy, esas zonas básicas por donde empezar la desescalada serían 24 de 247, el 9,7%, en ocho de ellas con más de 14 días libres de nuevos contagios. Entre las peticiones también está la de un fondo no reembolsable para sufragar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia para no depender de créditos ni anticipos.