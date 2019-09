Amor y humor en tiempos del alzhéimer

Mucho amor y un pizca de humor es la mezcla secreta con la que Amparo González cuida de su marido Juan desde que se conocieron hace 45 años en la empresa donde él era el jefe y ella, la administrativa. Y esa misma fórmula es la que cree que la ha ayudado a enfrentar la pérdida de su compañero de vida poco a poco a causa del Alzheimer que le diagnosticaron hace siete años. Juan hoy. con 71 años, ya no reconoce a su familia pero sonríe cuando oye llegar a sus nietos a la casa o cuando parece que reconoce el tono de voz de su mujer o un recuerdo muy lejano del pasado, o al menos eso quiere pensar Amparo. «Ya no es la misma persona, lo veo y tengo su esencia, pero ya no es la misma persona», señala mientras trata de sacar a Juan aunque sea por un segundo del olvido con una broma. Solo hay una receta posible: «Tratarlo y cuidarlo siempre con amor». Y es que esta ciudadora y esposa cree firmemente que el «cariño y las risas ayudan a enfrentar cualquier adversidad».

El solitario entorno familiar

La enfermedad del olvido, de la que hoy se celebra su día mundial, es devastadora para todos, en especial para el entorno familiar, que debe afrontar en solitario la atención del enfermo. La historia de Amparo y Juan es también la de otras tantas familias que asumen y afrontan el cuidado de sus estos pacientes dependientes, una situación sobrevenida «dura, muy dura porque se vive con mucha soledad, nadie entiende lo que es esto si no lo ha vivido», apostilla la mujer.

El matrimonio tiene tres hijos y nietos y aunque él ya no sabe quiénes son, siempre tiene una sonrisa para la señora que le echa piropos, que lo acicala y le mantiene el bigote y el pelo cortado como siempre le gustó, cuenta Amparo. «Porque si de algo estoy segura es que conserva su memoria emocional; no me recuerda pero sí el cariño y el amor que le tengo. Se da cuenta de la persona que le cuida y que le quiere», comenta.

Amparo recuerda el momento en que su marido empezó a tener despistes, olvidos. Perdía cosas, no recordaba cosas sencillas, hábitos diarios que tantas veces había repetido, y a sentir miedo. Mis amigos me decía que era una hipocondriaca, que no le pasaba nada a Juan. Lo cierto es que por aquel entonces ya estaba jubilado del banco donde trabajaba pero mantenía aún abierto su despacho de abogado, cuenta.