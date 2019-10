223 mayores con alta médica siguen hospitalizados por falta de recursos sociosanitarios

Los hospitales de Canarias acogen actualmente a 223 personas que ocupan camas de pacientes agudos cuando lo que necesitan es atención sociosanitaria, bien por falta de plazas en centros públicos o incapacidad de las familias para atenderlos correctamente en sus casas. Así lo apuntó este martes en comisión parlamentaria la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz, que reconoció que aunque para este año no hay previsión de plazas nuevas sociosanitarias en las islas, su Ejecutivo no va a «mirar para otro lado».

Así, dijo que un paciente que entra en un hospital por un ictus acaba algunas veces en dependencia y por tanto, se torna en paciente sociosanitario, por lo que reclamó «una estructura que coordine» y no que haya dos consejerías, «cada una por su lado». Ponce señaló que los pacientes sociosanitarios que ocupan una plaza hospitalaria se convierten en «un lío» porque los profesionales sanitarios no saben con quien contactar. «Si no hay medidas vamos a seguir igual y si no hay coordinación, el servicio de urgencias se va a colapsar y vamos a tener otro invierno muy complicado», indicó.