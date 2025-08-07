Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses Estará activo, al menos, hasta el próximo miércoles. El riesgo para la salud será alto en la cumbre de Gran Canaria, Tejeda y la Vega de San Mateo, y Fuerteventura

El mar se convierte en un gran aliado para superar las jornadas de calor.

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de agosto 2025, 19:10 | Actualizado 19:31h.

El calor no da un respiro a Canarias. La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado los avisos para este viernes por «temperaturas extremas con potencial riesgo en la salud» en todas las islas, salvo La Gomera y El Hierro, basándose en las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lo más llamativo es que estarán activos, al menos, hasta el próximo miércoles 13 de agosto, tal y como anuncia en una nota.

«Se trata de un aviso importante», especifica el técnico de la Dirección General de Salud Pública, Eduardo García, con riesgo alto para la salud (nivel rojo) en la cumbre (Tejeda y San Mateo) y la zona este, oeste y sur de Gran Canaria, y Fuerteventura. Será medio (nivel naranja) para las cumbres de La Palma, el área metropolitana de Tenerife y Lanzarote, así como bajo (amarillo) para las zonas norte de las islas redonda y picuda, y este de La Palma.

Las temperaturas máximas pueden superar los 37 y 39 grados en las dos islas capitalinas, mientras que en el resto del archipiélago entre los 34 y 39 grados en los próximos días.

Las islas registran ya 36 muertes atribuibles al calor en lo que va de año, según el sistema de monitorización MoMo. Todas se contabilizaron el pasado julio.

García señala que en el archipiélago aún no se han producido decesos por golpes de calor, pero que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a 39 personas afectadas por esta causa 'in situ', mientras que diez precisaron traslado a centros sanitarios.

Destaca el caso de un bebé de ocho meses como especialmente grave. Estaba en un hotel con su familia en Gran Canaria y tuvo que ser derivado a un centro de atención continuada para «hidratación y cura de quemaduras».

Ante este nuevo episodio de calor, el técnico recomienda especial hidratación y planificación si se va a celebrar alguna actividad: que no falte el agua, asegurarse de que existen zonas con sombra y mejor la playa que el monte.