El termómetro supera los 41 grados en Agüimes y los 40 en Las Tirajanas y Tasarte El bochorno irá a más en las próximas jornadas y toda Canarias estará este sábado en aviso naranja por temperaturas máximas

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 7 de agosto 2025, 14:27

Agüimes alcanzó este jueves los 41.1 grados centígrados a las 12.40 horas, superándose también la barrera de los 40 grados a la misma hora en Las Tirajana (40.1) y a las 13.00 en Tasarte (40.1). Son las temperaturas máximas registradas en lo que va de día en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El termómetro mantiene así la escalada que inició hace varios días y que continuará en los venideros porque la ola de calor que invade a Canarias se prolongará, al menos, hasta la semana que viene. El bochorno viene, además, acompañado de calima.

De hecho, menos Lanzarote, todo el archipiélago estará este viernes bajo aviso de la Aemet por temperaturas extremas, entre las 11.00 y las 20.00 horas, un aviso que es de color naranja para las cumbres, el este, oeste y sur de Gran Canaria, así como el este, oeste y sur de Tenerife, y amarillo para el resto de zonas e islas.

Para este viernes la Aemet prevé temperaturas máximas de 38 grados en las zonas bajo aviso naranja de Gran Canaria, en especial en medianías, zonas altas y de forma más local en litorales del sur y sudeste, con mínimas que apenas bajarán de 28-30 grados. En las de Tenerife la máxima rondaría los 37 grados, centrándose el calor en medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur y del valle de Güimar, y las mínimas apenas bajarán de 27-29 grados.

En El Hierro, La Gomera, las cumbres y oeste de La Palma y el área metropolitana de Tenerife el mercurio subiría hasta los 36 grados, en particular en medianías, y de forma más local en litorales, y apenas bajaría de 26-28 grados.

Y en el resto de Canarias bajo aviso amarillo las temperaturas máximas, grado arriba, grado abajo, llegarían a 35 grados y las mínimas también se mantendrían altas.

El fin de semana, lo peor

El calor crecerá este sábado, tanto que el aviso naranja por temperaturas máximas que la Aemet limita este viernes a la mitad sur y cumbres de Gran Canaria y Tenerife se extenderá ese día a toda Canarias entre las 11.00 y las 20.00 horas.

Para el sábado la temperatura máxima prevista en las cumbres, el este, sur y oeste de Gran Canaria y el este, sur y oeste de Tenerife es de 39 grados, pudiéndose superar localmente los 40. Afectará en especial a medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur, valle de Güimar en Tenerife, zonas altas de Gran Canaria y localmente en costas. Las mínimas, además, apenas bajarán de los 27-29 grados, lo que asegura una noche tórrida o ecuatorial en estas zonas.

En El Hierro, La Gomera y las cumbres y oeste de La Palma la predicción de la Aemet es que el termómetro no pase de 38 grados, concentrándose el bochorno en zonas altas, medianías, sobre todo de las vertientes oeste y sur, y de forma más local a litorales. Aquí las mínimas apenas bajarán de los 25-27 grados.

En el norte de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, el este de La Palma y el norte y área metropolitana de Tenerife el mercurio no sobrepasaría los 37 grados. En las dos islas más orientales el calor afectaría especialmente a zonas del interior y vertientes sureste y en Gran Canaria, Tenerife y La Palma a medianías. Las mínimas rondarán los 24-26 grados.

Con estas previsiones no es de extrañar que el Gobierno de Canarias mantenga activas las alertas por riesgo de incendios forestales y por radiación ultravioleta, así como por riesgo para la salud.