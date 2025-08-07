'Agüimes se acerca al sol': el meme viral que se burla del sofocante calor Gran Canaria se mantiene en alerta por unas altas temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados y que no bajarán hasta la próxima semana

El calor ha llegado para quedarse durante los próximos días en todo el territorio canario. La Aemet prevé que las temperaturas no descenderán hasta la semana que viene y los canarios se están tomando con humor estos sofocantes momentos.

Por redes sociales circula ya un meme que hace alusión al bochorno que se está viviendo en el municipio grancanario de Agüimes que, al igual que otras zonas de la Isla, superaba los 32º desde primera hora de la mañana. Cuando no se puede hacer nada para evitar el calor lo mejor es soportarlo con gracia.

En esta imagen viral podemos observar cómo Agüimes se ha independizado de La Tierra para acercarse un poco más al sol. Una ingeniosa forma de buscar un justificante del calor incesante por el que está atravesando el municipio, que supera los 30 grados de forma constante.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por temperaturas máximas en Gran Canaria, así como la alerta por riesgo para la salud, riesgo de incendios forestales y por riesgo extremo de radiación ultravioleta, a lo que se le suma la llegada de calima.