Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 3 de octubre de 2025
Cuando la noche cae sobre el complejo hospitalario, comienzan los problemas de seguridad, según explican los trabajadores. C7

Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»

Los ladrones entran a las habitaciones por la noche en busca de objetos de valor | Cajas de máquinas de café y televisión son forzadas a menudo

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El sábado 13 de septiembre, de buena mañana, una paciente fue a echar mano de su teléfono para relatar a sus parientes cómo había pasado la noche, convaleciente aún de una operación quirúrgica. La mujer, ingresada en la quinta planta del hospital Materno Infantil de Gran Canaria, no pudo llamar. Su móvil había desaparecido, junto a su bolso, su documentación y otros objetos personales. Había sufrido un robo mientras dormía.

Quien lo hizo se tomó su tiempo. Había rebuscado entre sus cosas para dar con la llave de su taquilla y sustraer con sigilo todo lo que guardaba allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Lo relata una pariente que denunció el robo ante la Policía Nacional. «Mi hermana se sintió fatal. Además de encontrarse mal y débil, se sintió muy vulnerable al saber que había estado sola allí dentro, con una persona rebuscando entre sus cosas mientras dormía», cuenta la denunciante en una conversación telefónica.

Este no es un caso aislado. Lo cuentan los trabajadores, que a menudo ven a gente sospechosa rondando por los pasillos. Estos hurtos ocurren con frecuencia en el Insular, un hospital que, por sus dimensiones, es más difícil de controlar. Sin embargo, ahora los amigos de lo ajeno también frecuentan el Materno Infantil.

El ambiente de inseguridad no ayuda ni al personal ni a los pacientes, señalan. «Últimamente aparecen forzadas las máquinas expendedoras de comida y café», señala un empleado del centro sanitario. También los cajetines de recaudación de los televisores han sido asaltados, y la empresa que ofrece el servicio sopesa abandonarlo. «Acabarán por poner televisión gratuita en las habitaciones. Algo bueno tenía que tener esto», comenta con sorna otro empleado.

Y es que el hospital se ha convertido por las noches en un coladero, sobre todo después de que retiraran unos portones del muelle de carga para facilitar las obras de la torre pediátrica. Por allí entran a sus anchas personas con toxicomanías que viven en los barrios colindantes, relata.

Los hurtos son cada vez más frecuentes en el hospital, sobre todo en la capilla. Tanto es así que el cura no ha dudado en colocar un irónico cartel en la hucha de las limosnas que reza: «Si lo necesitas, llévalo y deja tu donativo en la hucha. Gracias».

Cartel en la hucha de las limosnas de la capilla del hospital. C7

Pocos guardias para tanto hospital

La noche es el momento más propicio para que los descuideros se adentren en el complejo hospitalario. La razón, que a medida que transcurre la jornada el número de vigilantes va disminuyendo y, finalmente, entre las 22.00 y las 6.00 de la mañana solo hay cuatro guardias de seguridad en el complejo hospitalario. «Basta que llegue un helicóptero, para que el guardia suba a la azotea y el camino quede despejado en el Materno», dice un trabajador.

Según fuentes hospitalarias, ante esta situación, la gerencia ha ampliado los efectivos de seguridad, entre otras medidas. En los últimos días, además, han aparecido forzadas las puertas de varios despachos, incluido el de Intersindical Canaria.

Noticias relacionadas

Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular

Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular

Nueva oleada de agresiones en los centros sanitarios canarios

Nueva oleada de agresiones en los centros sanitarios canarios

Las Palmas, segunda provincia con más denuncias policiales por agresiones a sanitarios

Las Palmas, segunda provincia con más denuncias policiales por agresiones a sanitarios

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  7. 7 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
  9. 9 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra sus bodas de oro: su presupuesto sube un millón hasta los 6,5 millones de euros
  10. 10 Canarias busca en Gáldar soluciones para hacer frente a los principales desafíos poblacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»

Oleada de robos en el hospital Insular y el Materno Infantil: «Te sientes vulnerable»