Un paciente la emprende a puñetazos con un enfermero en el Hospital Insular La víctima tiene una costilla rota y permanece de baja por las lesiones | Presentó una denuncia ante la Policía y el juzgado ha sobreseído provisionalmente la causa , pero va a recurrir

Darío Ojeda Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:08 Comenta Compartir

El 6 de septiembre, un sanitario del Hospital Insular sufrió una agresión por parte de un paciente que le mantiene de baja desde entonces con una costilla rota. El agresor la emprendió a golpes contra él y solo la actuación de otros compañeros del centro evitó que la cosa fuera a mayores. El trabajador presentó una denuncia ante la Policía Nacional, pero el juzgado ha sobreseído provisionalmente las actuaciones.

«He pedido ayuda de un abogado, que me lo pone el hospital. Vamos a recurrir», explica la víctima, que prefiere mantener su anonimato. Desde hace cuatro años trabaja como auxiliar de enfermería en el centro hospitalario.

En ese tiempo, cuenta, ha visto agresiones similares a la que le tocó sufrir a él. Canarias es una de las comunidades con más agresiones a sanitarios. Según datos de Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), en 2024 registró 70. Esa cantidad supone 5,08 por cada mil pacientes, muy por encima de la media nacional (2,71).

Los hechos sucedieron a las 19.30 del 6 de septiembre, cuando el denunciante entró junto a una compañera en el módulo polivalente de la zona de urgencias para montar una cama. En ese módulo están los pacientes de psiquiatría. Uno de ellos abordó a su compañera pidiéndole marcharse a casa. La enfermera le comunicó que era necesaria la valoración médica y abandonó el módulo.

El paciente insistió al denunciante, que se había quedado solo tras marcharse su compañera, y recibió la misma respuesta. Su reacción fue comenzar a golpearlo de forma violenta, con golpes en el pecho y la espalda. «Continúa dando golpes (…) hasta que un compañero se introduce en el módulo cesando el mismo su actitud», recoge la denuncia.

El parte de lesiones detalla que el agredido sufrió policontusiones, arañazos y contracturas en la zona posterior del tronco y en los brazos. Pruebas posteriores revelaron la fractura de una costilla. Aún sigue de baja.

Los vigilantes de seguridad no intervinieron

Tanto en la denuncia ante la Policía como en el documento interno presentado siguiendo el Protocolo de Agresiones de Usuarios a Trabajadores, la víctima de la agresión hace constar que fuera del módulo se encontraban dos vigilantes de seguridad que no lo auxiliaron en el momento de la agresión.

«Deseo que quede constancia de mi profundo malestar, lo inseguro y desprotegido que me sentí, siento y sentiré en mi puesto de trabajo por la inacción del personal de seguridad del hospital», relató el agredido.