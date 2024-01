El nuevo servicio de urgencias a domicilio diurno ha atendido a unas 8.000 personas

Desde marzo del pasado año, el Servicio Especial de Urgencias (SEU), un dispositivo que atiende a emergencias sanitarias a domicilio, amplió su horario con un dispositivo diurno y extendió su rango de acción cubriendo las áreas de Telde y Arucas, ya que hasta ese momento el servicio solo funcionaba de 5 de la tarde a 9 de la mañana y en la capital grancanaria.

Los equipos del SEU atendieron en su nuevo horario a cerca de 8.000 personas, con una media de atenciones diarias de unas 25 personas, según explicó su coordinador Ramsés Martín.

EN CONTEXTO Asistencias diurnas Entre las 9 de la mañana y las 17.00 horas, el Servicio Especial de Urgencias (SEU) realiza unas 25 asistencias a domicilio cada jornada

Repunte El aumento de las infecciones respiratorias se está apreciando en el servicio que en estos días realiza hasta 40 asistencias frente a las 25 usuales

Ámbito de acción El 61% de las atenciones domiciliarias del SEU se realizan en Las Palmas de Gran Canaria, el 22% en Telde y el 17% en Arucas

Este servicio, que desde marzo funciona las 24 horas, ha logrado atender el 92% de las urgencias en los propios domicilios de los pacientes, indicó el médico que resalta la utilidad del dispositivo para aligerar la presión de los servicios de urgencias hospitalarios. «La gran mayoría de los pacientes no son derivados al hospital por lo que se contribuye a que no se saturen», comentó el doctor.

Además, la ampliación del servicio ha cubierto la demanda de otros dos municipios, además de la de la capital grancanaria, donde el dispositivo funciona en horario vespertino y nocturno desde el año 1969.

«Desde marzo, aproximadamente, el 61% de las atenciones se han realizado en Las Palmas de Gran Canaria, el 22%, en Telde; y el 17%, en Arucas», precisó Martín.

Uno de los obstáculos a vencer es el desconocimiento del nuevo servicio por parte de los pacientes de Telde y Arucas que podrían recurrir a este tipo de atenciones domiciliarias, dirigidas a personas mayores con movilidad reducida que sufren patologías o incidencias que no requieran traslado hospitalario.

Infecciones respiratorias o urinarias sin compromiso del estado general del paciente, traumatismos sin alteración de conciencia o cefaleas son algunas de las dolencias que se tratan con este dispositivo.

«Las patologías más frecuentes que atendemos son cuadros por infecciones respiratorias, cuadros digestivos, lesiones cutáneas que requieren cuidados, problemas en la vía urinaria y alteraciones conductuales en pacientes con demencia o deterioro cognitivo», indicó el coordinador del SEU y director del centro de salud de Miller Bajo.

Para acceder a este servicio, hay que contactar vía telefónica con el centro de salud que corresponda al paciente o con el centro coordinador de emergencias del 112. En esta primera llamada, se realizará una valoración inicial para saber si la urgencia puede solventarse con una visita a domicilio de un equipo del SEU.

En este servicio de atención a domicilio de procesos no demorables trabaja una plantilla formada por once médicos, once enfermeras, un técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, dos administrativos, diecisiete conductores y dos celadores.

En las últimas semanas, el servicio está realizando más atenciones diarias debido al aumento de la inciencia de las infecciones respiratorias agudas, que afectan con mayor gravedad a los ancianos. Así, según Martín, el servicio diurno está realizando cerca de 40 asistencias diarias en lugar de las 25 habituales. «Durante todo el año, las patologías más frecuentes son los cuadros por infecciones respiratorias, ahora aún más», comenta el médico.