«La intervención no requiere hospitalización y se puede hacer vida normal desde el principio» Entrevista a Margit Singer, cirujana plástica, reparadora y estética de KALA BY HPS

Margit Singer, Cirujana plástica, reparadora y estética de KALA BY HPS.

Nos esforzamos a diario en cuidar la mirada como parte fundamental de nuestro aspecto. Queremos que se vea lo más joven y radiante posible, sobre todo en los meses de verano, y por eso recurrimos a un procedimiento quirúrgico conocido como blefaroplastia. Revitalizar el aspecto de nuestros ojos y corregir problemas de visión es posible gracias a una técnica facial con la que lograr un resultado duradero y que, en la inmensa mayoría de los casos, no requiere hospitalización. La doctora Margit Singer es cirujana plástica, reparadora y estética de Kala by HPS y se ha formado en el Hospital Universitario Gran Canaria Doctor Negrín. Actualmente es parte de la familia de grandes profesionales de KALA BY HPS que apuesta por una Cirugía y Medicina Estética de Autor. Con la doctora Singer descubriremos las características esenciales de la comúnmente conocida como operación de párpados.

-¿En qué consiste exactamente la blefaroplastia?

-La blefaroplastia es un procedimiento quirúrgico que se realiza para rejuvenecer el aspecto de la mirada y corregir problemas de visión causados por el exceso de piel y grasa en los párpados superiores e inferiores. Es una técnica muy satisfactoria y a la vez muy exigente que requiere de una planificación cuidadosa y una delicada ejecución para un resultado óptimo y para evitar complicaciones.

-¿Qué tipo de resultados proporciona una intervención de este tipo?

-Este procedimiento puede aliviar la sensación de cansancio en los ojos y mejorar la apariencia de la mirada, brindando un aspecto más joven y descansado. En casos avanzados, incluso, puede mejorar la visión.

-¿Qué clases de blefaroplastia hay?

-Hay 3 tipos que voy a explicar. En primer lugar, la blefaroplastia superior consiste en resecar el exceso de piel y las bolsas de grasa en el párpado superior. La cicatriz se deja disimulada en el pliegue palpebral. Está también la blefaroplastia inferior: se trata de resecar el exceso de piel y las bolsas de grasa en el párpado inferior. En este caso, si no hay un exceso de piel importante asociado, se puede esconder la cicatriz en el borde interno del párpado. Por último, tenemos la blefaroplastia combinada de las dos anteriores

A estas técnicas se les pueden asociar procedimientos no quirúrgicos como por ejemplo, con el láser los cambios de coloración mejoran y en casos muy leves se puede conseguir una retracción de la piel. Asimismo, se pueden asociar otros procedimientos quirúrgicos si fuera necesario: en caso de presentar el paciente unas cejas muy caídas, se puede asociar el lifting (elevación) de las mismas. Un cirujano plástico conoce las diferentes opciones terapéuticas y puede indicar juiciosamente unas u otras de forma individualizada, según la exploración del paciente.

-¿Se logran eliminar las patas de gallo?

-Las llamadas «patas de gallo» son las líneas que se forman en la zona lateral del ojo con la sonrisa. Con el tiempo se pueden llegar a marcar y estar presentes continuamente, aún en ausencia de movimiento. Aunque la blefaroplastia puede disimularlas ligeramente, no es el tratamiento indicado para las mismas. Para reducirlas se suelen utilizar inyecciones de toxina botulínica.

-¿Por qué motivo tenemos ojeras debajo de los ojos?

-Las ojeras no aparecen por un único motivo, sino por una conjunción de factores. Los diferentes tipos de ojeras aparecen por la coloración anómala, que se debe a una piel excesivamente fina que deja ver la circulación subyacente. También interviene el depósito de minerales y/o metales.

Otro motivo es el hundimiento, con el envejecimiento se pierde la grasa y deja la zona de la ojera hundida e incluso extremadamente deprimida en algunos pacientes. El aumento de volumen es otra razón: con el paso del tiempo las estructuras del ojo que retienen las bolsas de grasa se debilitan y éstas se acaban herniando. Pueden además retener agua, dando un aspecto aún más hinchado a la ojera. Además de la edad, pueden interferir otros factores en su aparición: la genética, la exposición solar excesiva, los movimientos de expresión y/o los cambios bruscos de peso.

Con la cirugía se consigue un resultado duradero a largo plazo, sin necesidad de reintervenciones en la amplia mayoría de casos, y es un procedimiento de corta estancia hospitalaria.

-¿Tan delicada es la zona de los ojos?

-Los párpados son zonas delicadas en muchos aspectos. Además de tener una piel muy fina en comparación con el resto del cuerpo, es una zona siempre expuesta que sufre los efectos del paso del tiempo. Es un área muy importante en la expresión facial y en nuestra comunicación y a veces, los cambios durante el envejecimiento pueden llegar a afectar a la autoestima.

- ¿Qué tipo de anestesia se aplica en esta cirugía?

-Para esta cirugía se utiliza la anestesia local aunque se asocia, ocasionalmente, a una ligera sedación vía oral. Esto permite que sea un procedimiento de corta estancia hospitalaria. La anestesia general se reserva para cirugía palpebral compleja, combinada o asociada a otros procedimientos que precisan de la misma.

-¿Son permanentes o temporales los resultados?

-Con la cirugía se consigue un resultado duradero a largo plazo, sin necesidad de reintervenciones en la amplia mayoría de casos. Pero por ejemplo, puede aparecer un nuevo exceso de piel o un cambio de coloración tras una pérdida importante de peso o tras muchos años.

-¿Cuánto tiempo transcurre hasta poder hacer vida normal?

-Este procedimiento generalmente se realiza de forma ambulatoria, esto quiere decir que el paciente acude al hospital, es intervenido y tras una estancia corta (30-60min) puede ser dado de alta, si la evolución es favorable. Es fundamental protegerse del sol (gafas y crema solar) para evitar el manchado de las cicatrices y no hacer esfuerzos físicos importantes al menos hasta 10 días después de la intervención. Los puntos, generalmente, se retiran entre el día 5 y 7 del postoperatorio. Por todo ello, aunque dependa de cada paciente y de su estilo de vida, en términos generales podemos decir que se puede hacer vida prácticamente normal desde el principio.