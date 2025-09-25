La huelga y los exámenes anularán citas médicas e «impactarán» en la lista de espera Algunas consultas y cirugías deberán ser aplazadas, según indican los médicos | El SCS cifra en 93 los facultativos que secundaron el paro este miércoles

La huelga indefinida de los médicos temporales de Canarias para exigir que se adjudiquen las plazas conseguidas por méritos antes de la fase de oposición del proceso de estabilización, por un lado, y la celebración de estos exámenes entre los días 29 de septiembre y 5 de octubre, por otro, tendrán un impacto significativo en la actividad asistencial y, sobre todo, en las listas de espera, según afirmó el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM), Éric Álvarez.

El dirigente sindical atribuye este «descalabro asistencial» al empeño del Servicio Canario de la Salud en convocar la fase de oposición sin haber adjudicado previamente las plazas en juego en el concurso de méritos.

«Los médicos tienen tres horas para examinarse, pero algunos deben trasladarse de isla, con lo que perderán todo el día», aseveró Álvarez, que recuerda que, ante la falta de nombramientos, todos los médicos temporales que concurren a la estabilización, 4.974, están llamados al examen.

Por otra parte, sostuvo que el cuadrante de los exámenes no se negoció con los sindicatos y su diseño va en contra de toda lógica, lo que repercutirá en el aplazamiento de consultas y de intervenciones. «El 3 de octubre, a las 9.00 de la mañana, se ha convocado a los anestesiólogos. Lo lógico habría sido concentrar a esa hora los exámenes de las otras especialidades quirúrgicas para no paralizar la actividad», apunta el médico quien entiende que el efecto de la huelga y de los exámenes tendrán un impacto importante en la actividad asistencial «a medio y largo plazo».

Los primeros citados para concurrir a los exámenes serán los especialistas de Anatomía Patológica, Medicina Intensiva, Cirugía Pediátrica y Hematología y Hemoterapia, el lunes 29 de septiembre, entre las 9.00 y las 11.00 horas. Ese día, de 13.00 a 15.00 horas, están citados los especialistas de Endocrinología, Cirugía General y Digestiva y Medicina Interna. Por la tarde, entre 17.00 y 19.00 horas, se examinarán los especialistas en Pediatría y de Aparato Digestivo.

Entre las categorías más numerosas que concurrirán el martes 30 de septiembre a las pruebas estarán los facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria y de Medicina Física y Rehabilitación, citados entre las 9.00 y 11.00 horas. Ese día, de 13.00 a 15.00, se examinarán oftalmólogos y psiquiatras, entre otras categorías.

El 1 de octubre, a las 9.00 horas, les tocará el turno a los oncólogos y a los neurocirujanos, entre otros especialistas.

Cardiólogos y nefrólogos intentarán fijar su plaza en el examen previsto para el 2 de octubre de 9.00 a 11.00 horas.

Mientras que el viernes 3 de octubre, los quirófanos apreciarán la falta de los profesionales temporales de anestesiología y reanimación, que se examinarán entre las 9.00 y las 11.00 horas. Ese día, más tarde, a las 13.00 horas, se examinarán los especialistas interinos de ginecología.

Los médicos de familia y pediatras de atención primaria están citados el sábado 4 de octubre, a las 9.00 y 17.00 horas, respectivamente, y los de urgencias hospitalarias, el domingo 5 de octubre, a las 9.

Segunda jornada de huelga

Este miércoles, la huelga fue seguida por el 2,9% de los médicos y facultativos; lo que implica que la convocatoria ha sido secundada por 93 profesionales de los 3.203 efectivos del turno de la mañana, según indicó Sanidad a través de una nota.

En los hospitales la secundaron 81 profesionales; mientras que en atención primaria la siguieron doce.

En la jornada del miércoles, un total de 1.053 efectivos estaban designados para el cumplimiento de servicios mínimos, sin que se registraran incidencias, informaron las mismas fuentes.

Un paro que se prevé reavivar este viernes

La huelga indefinida convocada por CESM se reavivará este viernes con el paro convocado por el Sindicado de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA). Su presidente, Sunil Lakhwani, señala que el seguimiento de la huelga es mayor que el referido por Sanidad, según pudo palpar en los centros sanitarios. También Éric Álvarez comparte esta impresión: «la ecuación de Sanidad no contempla al personal de los servicios mínimos, los que están de baja, de vacaciones y salientes de guardia, que no pueden ir a la huelga».