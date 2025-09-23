El Sindicato Médico cifra en el seguimiento de la huelga en un 65%: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto» La organización convocante estima que ha secundado la convocatoria la mayoría de los 5.000 facultativos temporales que participan en el proceso de estabilización

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 15:38 Comenta Compartir

La primera jornada de la huelga indefinida convocada por el Sindicato Médico Canario (CESM), para exigir la culminación del concurso de méritos antes de los exámenes de la segunda fase del proceso de estabilización, fue secundada por el 65% del personal médico temporal de Canarias, según informaron este martes los convocantes.

Los centros de salud y hospitales funcionaron con relativa normalidad gracias a los médicos con plaza en propiedad, los residentes y los interinos que no secundaron el paro, aunque algunos pacientes sí se vieron afectados.

«Me dijeron ayer en Oftalmología del hospital Materno que llevara lo antes posible a mi hija al pediatra de Atención Primaria por una infección cutánea que no remite. Me dieron cita para hoy y resulta que su médico está de huelga», comenta una madre preocupada al enterarse de que el paro tiene carácter indefinido y podría prolongarse hasta el viernes.

Ella fue precavida y llamó previamente al centro de salud para confirmar si su pediatra estaba en consulta. «Me dijeron que había hecho bien, porque varios padres habían acudido sin poder ser atendidos», explica la afectada, quien pide al Servicio Canario de la Salud que avise a los pacientes para evitar trastornos. «Cuando llevas a tu hijo al médico, tienes que pedir permiso en el trabajo. No es tan fácil», reconoce.

En las puertas de consultas externas del hospital Doctor Negrín, este martes por la mañana se respiraba normalidad. Las 20 personas sondeadas a la salida del centro sanitario aseguraron haber sido atendidas por los especialistas. Tuvieron suerte, ya que la incidencia de la huelga en los hospitales fue desigual según la situación laboral del personal.

En el centro de salud de Guanarteme, que atiende a unas 50.000 personas, de una plantilla de 21 médicos, seis secundaron la huelga.

Llamamiento

Al paro están llamados unos 5.000 facultativos del sistema público, que llevan años sufriendo abuso de temporalidad y aspiraban a consolidar una plaza mediante la fase de méritos, sin necesidad de presentarse a los exámenes de oposición, como ha ocurrido en el resto de las comunidades.

«Deseamos, como médicos, que la huelga afecte lo mínimo a los pacientes, pero como sindicato esperamos que el Servicio Canario de la Salud perciba la disconformidad del personal. Que vea que cuando las cosas se hacen mal, hay repercusiones», señaló Éric Álvarez, presidente del CESM, quien añadió que la continuidad del paro hasta el 26 de septiembre dependerá de la respuesta de la administración y de la voluntad de los propios profesionales.

Respecto al mensaje lanzado este lunes por el director del SCS, Adasat Goya, asegurando que las baremaciones definitivas del concurso de méritos garantizan la titularidad de plaza siempre que se cumplan los requisitos y no haya una renuncia reciente, Álvarez consideró que se trata de «jugar al despiste», insistiendo en que el concurso de méritos aún no está cerrado, ya que faltan las adjudicaciones, por lo que la huelga sí tiene sentido.

«Son palabras fuera de lugar. Llevamos meses pidiendo que, antes de los exámenes, se publiquen los nombramientos. Creo que es irresponsable hacer lo contrario», afirmó el dirigente sindical, recordando que así consta en las actas de la mesa sectorial y en los resúmenes de las reuniones.

Incertidumbre en los destinos

«Han dicho cuántas personas tienen plaza, pero no dónde será el destino final. Y hay una diferencia importante, porque en esta OPE de estabilización tiene prioridad quien ya ocupa una plaza sobre otro que incluso pueda tener más méritos. Por eso no sabes si la plaza te tocará en el hospital Negrín, cerca de tu familia, o en La Gomera», ejemplificó.

A la fase de oposición, recalcó, fueron convocados todos los inscritos, incluidos quienes virtualmente tienen un puesto adjudicado por méritos. Esto ha generado gran incertidumbre entre el personal temporal, que supone el 70% de la plantilla de la sanidad pública canaria.

Abiertos a sentarse

«Hemos recibido cientos de llamadas y correos preguntando si deben presentarse o no a los exámenes. Esa es la gran duda que ha generado el SCS con este proceso», comentó el portavoz, quien espera abrir un diálogo con Sanidad. «El director del SCS se ha mostrado dispuesto y estamos pendientes de reunirnos en las próximas horas o días», añadió en una concentración a las puertas del hospital Doctor Negrín.

La principal demanda es que se publiquen las adjudicaciones antes del 29 de septiembre, fecha de inicio de los exámenes para el personal de los grupos A1 Sanitario (médicos) y A1 de Gestión y Servicios (titulados superiores de distintas ramas).

Las oposiciones para estas categorías se celebrarán hasta el 5 de octubre, en días laborables, lo que, según Álvarez, obligará a suspender determinadas actividades.