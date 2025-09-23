Los médicos arrancan la huelga por la estabilización

Cober Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 13:38 | Actualizado 14:58h. Modo oscuro Compartir

La huelga indefinida de médicos y facultativos de toda Canarias arrancó en la mañana de este viernes con el objetivo de finalizar el proceso de estabilización por méritos antes de convocar los exámenes. El sindicato prevé que los centros médicos y hospitales funcionen a medio gas, con unos servicios mínimos que consideran abusivos.

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar