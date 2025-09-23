14 fotos
Los médicos arrancan la huelga por la estabilización
Los centros médicos y hospitales dan un paso adelante para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Servicio Canario de Salud
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 23 de septiembre 2025, 13:38
Modo oscuro
La huelga indefinida de médicos y facultativos de toda Canarias arrancó en la mañana de este viernes con el objetivo de finalizar el proceso de estabilización por méritos antes de convocar los exámenes. El sindicato prevé que los centros médicos y hospitales funcionen a medio gas, con unos servicios mínimos que consideran abusivos.
Publicidad
- 1 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
- 2 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
- 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
- 4 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
- 5 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
- 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
- 7 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
- 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
- 9 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
- 10 El Cabildo aumenta de 27 millones a 72 la subvención para el pabellón de Infecar
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.