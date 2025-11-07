Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Personal médico en los exámenes realizados hace un mes para estabilizar sus puestos de trabajo en el SCS. C7

Los exámenes del proceso de estabilización del personal sanitario se realizarán en 2026

La plataforma de trabajadores Asamblea7Islas aplaude una medida que permitirá a los aspirantes planificar con tranquilidad las vacaciones navideñas

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:33

La plataforma Asamblea7Islas informó este viernes de que la Consejería de Sanidad del Gobierno regional ha decidido aplazar hasta principios de 2026 los exámenes correspondientes a los procesos selectivos de estabilización extraordinario y ordinario del personal de la sanidad pública canaria, que afectan a más de 75.000 opositores.

En un comunicado, el colectivo señala que la decisión se ha adoptado tras la reunión mantenida entre los representantes de la plataforma y la Consejería.

Asamblea7Islas entiende que el aplazamiento «aporta certidumbre y tranquilidad a los miles de opositores, muchos de ellos trabajadores de la sanidad pública canaria, que ahora pueden planificar con normalidad sus vacaciones y el periodo navideño, sin la angustia ni la incertidumbre ante una posible convocatoria inminente de exámenes».

La organización añade que esta medida también evita «una sobrecarga innecesaria» en el departamento de Recursos Humanos, derivada de la gestión simultánea de varios procesos de estabilización.

Además, recuerda que Recursos Humanos está trabajando en la baremación del quinto grado de la carrera profesional, un procedimiento que debe hacerse efectivo a finales de noviembre con efectos retroactivos desde enero de este año.

Asamblea7Islas estima que la decisión de posponer las pruebas selectivas permitirá una gestión más eficiente de los procesos pendientes de finalizar.

Exámenes para médicos y titulados superiores

Hasta ahora, solo se han celebrado los exámenes del proceso extraordinario de estabilización en 61 categorías del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondientes al grupo A1 sanitario y A1 de gestión y servicios.

Estas pruebas, a las que estaban llamados 8.294 aspirantes, se realizaron entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre, antes de que se adjudicaran las plazas previamente a través del concurso de méritos, lo que provocó una huelga del personal médico del SCS.

