Los médicos de Canarias protestan por el estancamiento de la estabilización sanitaria Señalan que desde hace semanas no se producen nuevos nombramientos en las categorías del grupo A1 sanitario

Momento de la concentración a las puertas del hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Los médicos y facultativos del Servicio Canario de la Salud (SCS) se concentraron este miércoles en los principales hospitales y centros sanitarios del archipiélago para denunciar el estancamiento del proceso de estabilización del personal médico, según informó el Sindicato Médico Canario a través de un comunicado.

Las movilizaciones, celebradas de manera simultánea en todas las áreas de salud, reclamaron a la administración mayor celeridad y compromiso en la ejecución de un procedimiento que, según denuncian, lleva semanas sin avances significativos.

«Mientras en otras comunidades los procesos de estabilización ya están finalizados o muy avanzados, en Canarias seguimos prácticamente en pausa. La administración no ha publicado nuevas listas desde hace semanas y las primeras aún no se han firmado», señalaron los representantes del colectivo.

Durante las concentraciones se recordó que la falta de avances mantiene en una situación de incertidumbre laboral a miles de profesionales.

La principal exigencia del Sindicato Médico Canario es culminar el proceso de estabilización antes de finalizar 2025, cumpliendo los compromisos asumidos en el marco de la Ley 20/2021, de medidas para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Asimismo, el sindicato advirtió de que, si la administración no ofrece soluciones inmediatas, el colectivo continuará con las movilizaciones en las próximas semanas.

«Los médicos y facultativos canarios no pedimos privilegios, pedimos justicia, estabilidad y respeto», subrayaron los portavoces.