Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la Estrategia Canaria de Reto Demográfico
Dos enfermeras canarias Cober

«Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria

El sindicato Satse denuncia la gran confusión generada en el procedimiento de petición de plaza del concurso de méritos que afecta a 2.000 profesionales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El Sindicato de Enfermería SATSE ha expresado su profundo malestar ante los graves problemas derivados de la resolución del pasado 22 de octubre que aprueba el procedimiento de petición de plazas resultante del concurso de méritos del proceso extraordinario de estabilización en la categoría de Enfermería del Servicio Canario de la Salud.

La falta de claridad en el procedimiento de adjudicación directa está afectando a distintos colectivos, señalan a través de un comunicado.

En este sentido, añaden que el personal con plazas de área asignadas con cobertura de interinidades con puesto funcional fijo en un centro concreto, profesionales de PlusCan o personal adscrito a zonas básicas sin asignación suficiente de plazas, pese a tener mayor puntuación que otros compañeros/as, están quedando fuera del proceso de adjudicación directa, viéndose forzados a escoger plazas en segunda vuelta, fuera de la zona donde prestan servicios o, incluso, fuera de su isla.

«SATSE recuerda que ya advirtió de estos problemas y solicitó el listado de plazas con antelación para detectar incidencias, pero la administración ignoró sus advertencias y retrasó injustificadamente la publicación de la información», explican en la nota.

La falta de diligencia para solventar estos problemas ha derivado, dicen, «en dudas masivas, errores y saturación de la sede electrónica, en un proceso que afecta a más de 2.000 enfermeras y enfermeros».

Además el sindicato se queja de que el SCS «aún no ha publicado un calendario claro de exámenes, adjudicaciones ni fechas de toma de posesión, lo que anticipa un despliegue caótico de ceses y movimiento de personal, sin la transparencia, ni la seguridad jurídica que deberían presidir este proceso».

Peticiones

Ante esta situación SATSE ha solicitado a la Dirección General de Recursos Humanos del SCS que facilite información clara y completa sobre cómo deben proceder los aspirantes en los distintos supuestos, que amplíe el plazo de petición de plazas, garantizando que todos los profesionales cuenten con la información correcta antes de formalizar su solicitud y que valide de oficio las solicitudes presentadas de buena fe, aunque contengan errores formales en el código de plaza.

El sindicato advierte de que «no permitirá que un proceso de estabilización se convierta en una fuente de desestabilización, y exige al SCS transparencia, seguridad jurídica y equidad para todos los profesionales del sistema sanitario público».

