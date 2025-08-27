Dos nuevos casos elevan a 21 los pacientes afectados por el brote hospitalario de salmonela La toxiinfección se ha diagnosticado a once personas ingresadas en el complejo hospitalario Insular Materno Infantil y otras diez lo han contraído en el hospital polivalente anexo al Juan Carlos I

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:08

El brote hospitalario de salmonela detectado la semana pasada en el complejo hospitalario Insular Materno-Infantil y en el hospital polivalente anexo al Juan Carlos I, ambos situados en la capital grancanaria, ya afecta a 21 pacientes, según indicaron este miércoles fuentes de la Consejería de Sanidad.

De estas 21 personas, solo cuatro presentan aún síntomas de la toxiinfección cuyo origen aún se desconoce, si bien se sospecha que surgió en la cocina de complejo hospitalario grancanario, que surte también al hospital polivalente.

De las personas afectadas once estaban ingresadas en los hospitales Insular y Materno Infantil, y otras diez contrajeron la toxiinfección en el hospital polivalente anexo al Juan Carlos I.

Pese a los estudios microbiológicos realizados en los alimentos susceptibles de transmitir la bacteria y en las muestras tomadas en las zonas de la cocina del Insular donde se manipulan los alimentos de los menús hospitalarios, de momento, no se ha encontrado el origen del brote.

Asimismo Sanidad aclara que la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil y la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) continúan analizando las muestras tomadas a los alimentos y a los pacientes para poder determinar el origen del brote alimentario.

Detectado durante el puente

El brote, notificado el jueves 21 de agosto, se declaró el 16 de agosto, cuando los primeros pacientes empezaron a experimentar síntomas gastrointestinales el pasado fin de semana.

El lunes 18 de agosto se confirmó el primer positivo por salmonela. Por otro lado, se sospecha que quizá el número de afectados pueda ser mayor, pero que los cuadros hayan pasado desapercibidos por la levedad de la sintomatología.

Una vez se tuvo constancia de la existencia de un brote, el servicio de Cocina del Complejo Hospitalario, que también da servicio al Juan Carlos I, inmovilizó los alimentos sospechosos de ser el origen del brote alimentario para evitar nuevas infecciones.

Las altas temperaturas y la falta de higiene propician la proliferación de las bacterias que provocan las toxiinfecciones. En Canarias, entre el 1 de julio y el 21 de agosto de 2025 se han notificado 493 intoxicaciones de este tipo; 296 por campilobacteriosis, 160 por salmonelosis, 16 por infección e-coli y 21 de otras toxiinfecciones, como escombroidosis.