Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»

Sanidad está investigando el origen del brote de salmonela que ha afectado, de momento, a once personas ingresadas en el complejo hospitalario Insular Materno Infantil (CHUIMI) y en el hospital Juan Carlos I, ubicado también en la capital grancanaria. Además, Salud Pública está estudiando otros dos casos sospechosos por si pudieran haber contraído la bacteria.

Las personas afectadas, ocho ingresadas en los hospitales Insular y Materno Infantil y otras tres del Juan Carlos I, están evolucionando favorablemente y dos ya han sido dadas de alta, según explica Guadalupe Alemán, médico especialista en Medicina Preventiva del Insular Materno Infantil. «Hay todo tipo de pacientes: hombres, mujeres, jóvenes, pacientes sociales que llevan más tiempo ingresados y personas hospitalizadas unos pocos días por un cuadro agudo, incluso hasta una puérpera», señaló la doctora respecto a la disparidad de perfiles de quienes contrajeron la salmonelosis en distintas plantas de los tres centros hospitalarios.

Para determinar el origen común del brote, se están estudiando todas las posibilidades. «Estamos analizando las posibles fuentes y haciendo los estudios microbiológicos de absolutamente todas las zonas comunes y alimentos que han comido los pacientes», señaló Alemán sobre unas indagaciones que aún no han logrado identificar la fuente del brote.

Por fortuna, las personas que contrajeron la bacteria están evolucionando bien. «Ya se han dado altas a pacientes afectados, con lo cual ha sido una infección gastrointestinal corta y leve. Incluso en algunos casos no han requerido medidas de aislamiento porque han tenido un cuadro muy breve», relató la médica, que asegura que ninguno de los afectados reviste gravedad.

Primeros síntomas

Los primeros pacientes empezaron a experimentar síntomas el pasado fin de semana y el lunes 18 de agosto se confirmó el primer positivo por salmonela. En todo caso, se sospecha que quizá el número de afectados pueda ser mayor, pero que los cuadros hayan pasado desapercibidos por la levedad de la sintomatología. «Quizá algún paciente haya tenido una diarrea puntual y no lo haya referido. La salmonela puede provocar cuadros muy graves en algunos pacientes y puede pasar de forma asintomática en otros», apuntó Alemán.

Búsqueda en la cocina

Salud Pública está realizando la investigación epidemiológica para evitar la propagación de la bacteria y, por otra parte, el hospital ha adoptado las medidas pertinentes en la cocina del complejo hospitalario que también surte al Juan Carlos I, siguiendo el protocolo fijado para estos casos.

En concreto, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha inmovilizado los alimentos sospechosos de ser el origen de este brote alimentario para evitar posibles futuras infecciones, se han tomado muestras en los lugares donde se elaboran los platos y se ha informado a todo el personal que manipula los alimentos de la existencia del brote de salmonela para que extremen las precauciones. «La salmonela se transmite a través de la comida principalmente, pero también puede haber una transmisión entre humanos», comenta la especialista en Medicina Preventiva.

Infecciones veraniegas

Las altas temperaturas propician las toxiinfecciones durante esta época del año. Si al calor se suman factores de riesgo como la falta de higiene en la cocina y la manipulación inadecuada de los alimentos, las bacterias encuentran su caldo de cultivo perfecto.

Para evitar estos desagradables episodios estivales, se recomienda lavar bien las frutas y las hortalizas crudas antes de consumirlas, mantener los alimentos a temperaturas de entre 2 a 8 ºC y evitar la contaminación cruzada entre los productos frescos y cocinados.

A la semana se producen unas tres toxiinfecciones en Canarias, la mayoría de ellas son causadas por la salmonela, frecuente en el huevo, la leche y sus derivados.