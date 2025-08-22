Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la cocina del hospital Insular, presunto origen del brote hospitalario que afecta a pacientes de tres hospitales. Juan Carlos Alonso

Canarias registra cerca de medio millar de toxiinfecciones alimentarias desde julio

La mayoría de las enfermedades infecciosas de origen alimentario, 296, fueron por campilobacteriosis y otras 160, por salmonelosis

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:09

Las altas temperaturas de esta época del año y la falta de higiene en la cocina, así como la inadecuada manipulación de los alimentos, potencian la proliferación de bacterias responsables de numerosas toxiinfecciones.

Entre el 1 de julio y el 21 de agosto de 2025, en Canarias se han notificado en la Red de Vigilancia Epidemiológica de Canarias (Reveca) cerca de medio millar de toxiinfecciones alimentarias, informaron fuentes de la Consejería de Sanidad.

En concreto, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud ha notificado 296 infecciones alimentarias causadas por campilobacteriosis, 160 por salmonelosis, 16 por infección e-coli y 21 de otras toxiinfecciones, como escombroidosis.

Además, durante este periodo, se han notificado un total de nueve brotes, de los que tres han tenido 14 o más casos asociados.

Uno de los últimos brotes ha sido el registrado en el complejo hospitalario Insular Materno Infantil y el hospital polivalente anexo al Juan Carlos I que ya suma cerca de una veintena de afectados por salmonela.

Por suerte, la mayoría de los infectados ya ha superado la infección y la evolución de las personas que aún presentan síntomas de la toxiinfección es favorable.

