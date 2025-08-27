Dieta mediterránea y ejercicio «evitarían la diabetes a 25.000 canarios mayores de 55» Luis Serra Majem dirige a los investigadores de la ULPGC que participan en Predimed-Plus, el mayor ensayo europeo sobre nutrición y estilo de vida

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 26 de agosto 2025, 23:08 Comenta Compartir

Una dieta mediterránea baja en calorías unida a la práctica de ejercicio moderado reduce en un 31% el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en personas con sobrepeso y alto riesgo metabólico, según el estudio Predimed-Plus, considerado el mayor ensayo europeo sobre nutrición y hábitos de vida. En el estudio han participado unos 200 investigadores de 23 centros científicos españoles, entre ellos un equipo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), encabezado por su rector, Lluís Serra Majem.

El trabajo, coordinado por el Instituto de Salud Carlos III y con la colaboración de la Harvard T.H. Chan School of Public Health (Estados Unidos) da continuidad a una investigación previa que ya había demostrado que la dieta mediterránea reducía en un 30% la probabilidad de desarrollar diabetes. «Hace 20 años que investigamos sobre el papel de la dieta mediterránea en la prevención de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, en colaboración con grupos de distintas universidades», señala Serra.

A diferencia del estudio previo, Predimed-Plus ahora evalúa el efecto del ejercicio moderado y de una dieta mediterránea baja en calorías en mayores de 55 años con sobrepeso y alto riesgo metabólico. Tras seis años de seguimiento a 4.746 pacientes, la conclusión es clara: quienes siguieron una dieta mediterránea rica en fibra y con bajo índice glucémico, junto a una actividad física moderada –como caminatas o ejercicios de fuerza– redujeron en un 31% el riesgo de diabetes tipo 2 frente a los que solo mantuvieron la dieta.

«El estudio es muy relevante porque demuestra que esta combinación tiene un gran potencial preventivo, también en Canarias». Serra recuerda que en el archipiélago viven unas 80.000 personas mayores de 55 años con diabetes. «Si adoptaran la dieta mediterránea y practicaran ejercicio, el número de casos bajaría de 80.000 a 55.000. Estaríamos evitando 25.000 diagnósticos en mayores de 55 años, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas», subraya el investigador. «El impacto es importantísimo», añade.

Pacientes grancanarios

En Canarias participaron 280 pacientes de los centros de salud de Guía y San José, que representan un 5% de la muestra total. Serra agradeció su compromiso durante los seis años de seguimiento y destacó la importancia del proyecto: «Es un estudio complejo, uno de los más relevantes realizados hasta la fecha en el ámbito de la epidemiología».

Un modelo nutricional avalado por la ciencia y obviado por los 'influencers' El descubrimiento de las bondades de la dieta mediterránea deslumbró a la sociedad hace ya dos décadas; sin embargo, el modelo nutricional dejó de estar en el candelero. Uno de los mayores expertos en este ámbito, el investigador Lluís Serra Majem, desvela sus elementos esenciales: «La base de la dieta mediterránea es el aceite de oliva virgen extra. Además, tenemos otros elementos clave, como los frutos secos. Luego, hay una serie de recetas tradicionales en torno al pescado, las ensaladas, las legumbres, así como la carne con moderación y la fruta como elemento importante», explica el científico. Pese a que ya no siempre se la nombra como tal, Serra cree que este tipo de nutrición sigue siendo tendencia en la actualidad. «Generalmente, los modelos que adopta la gente joven abarcan, por lo menos, algunos de los elementos de la dieta mediterránea», señala el experto, que invita a la población a profundizar en el conocimiento de este modelo de nutrición saludable. «La evidencia científica que hay detrás de la dieta mediterránea no la tiene, sin lugar a dudas, ningún otro modelo de alimentación: ni el aceite de coco ni cualquier otra tontería. La dieta mediterránea está avalada por la ciencia. Eso sí, se puede creer en la ciencia o en un 'influencer' que no se ajuste a la realidad», concluye el científico y rector de la ULPGC.