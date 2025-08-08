Educadores físico-deportivos de Canarias se forman para atender a pacientes derivados por Sanidad 227 profesionales obtienen la certificación para tratar a las personas que deriven los centros de salud a las Unidades Activas de Ejercicio Físico del programa Activídate

227 educadoras y educadores físico deportivos han obtenido este verano el certificado del curso oficial para formar parte del personal que atenderá en los centros insulares adscritos al programa sanitario canario de prescripción de actividad física y deporte Activídate, que comenzarán a funcionar el 1 de septiembre con un pilotaje en ocho zonas básicas de salud de las islas.

La formación, organizada a petición del Gobierno de Canarias por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (Colef Canarias), es de carácter obligatorio y se ha ofrecido gratuitamente y de manera virtual exclusivamente a titulados y colegiados, informa en un comunicado la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

El departamento educativo y la Consejería de Sanidad presentaron el 2 de mayo la puesta en marcha de este programa, que comenzó a gestarse en enero de 2024. «Público, universal y gratuito, Activídate permitirá que el personal sanitario de Atención Primaria prescriba actividad física a la ciudadanía y la derive a las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), donde educadores físico deportivos diseñarán y supervisarán programas adaptados a cada usuario», explica Educación en el comunicado.

En la progresión de las acciones previstas para la implantación de Activídate, el curso Sistema de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico, ha ofrecido formación específica para la capacitación de estos profesionales «tanto para la intervención segura y eficaz mediante ejercicio físico en personas con patologías crónicas, como para su trabajo en equipos interdisciplinares».

Para impartir las distintas materias, el Consejo del COLEF Canarias ha contado con un claustro de siete docentes de Ciencias de la Actividad Física y Deporte con una destacada trayectoria de investigación y aplicada en programas de ejercicio orientado a la salud, añade la Consejería.

De forma paralela ha ido la formación del personal sanitario de los centros de salud que recetará ejercicio físico. Ya se han acreditado 220 profesionales y la Dirección General de Programas Asistenciales ha abierto la inscripción para una segunda edición de esta acción formativa.

Para comenzar con el trabajo en las UAEF era necesaria la certificación de 61 educadoras y educadores físico deportivos y, solo con los aprobados de Canarias, se ha triplicado la cifra: 181 profesionales han obtenido el título de aptitud. En total, el curso recibió 291 inscripciones, de las que 227 finalizaron con certificado. Los 46 aptos restantes pertenecen a educadores y educadoras de comunidades autónomas como La Rioja, Castilla La Mancha, Andalucía y Castilla y León, entre otras.

Dividida en cinco bloques, la formación ha incluído las áreas denominadas Estado de salud, Diseño de programas de ejercicio físico orientados a la salud, Evaluación de programas de ejercicio físico orientados a la salud, Aplicación de los programas de ejercicio físico y Tecnologías digitales en la prescripción, seguimiento y evaluación del ejercicio físico para la salud.

Implantación en todo el archipiélago

El programa Activídate dará comienzo el próximo 1 de septiembre de 2025 en ocho zonas básicas de salud (ZBS) distribuidas por todo el Archipiélago. En la isla de Fuerteventura, el pilotaje se desarrollará en la ZBS de Gran Tarajal (Tuineje), que atiende a 13.618 personas; en Gran Canaria, se implementará en Teror, con 9.518 habitantes, y en La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, cuya población beneficiaria directa se estima en alrededor de 10.000 personas.

En Lanzarote, se ha seleccionado el municipio de Tinajo, con 16.978 personas adscritas a su centro de salud; en El Hierro, la intervención se centrará en La Frontera, con una población de 3.651 personas, mientras que en La Gomera se pondrá en marcha en San Sebastián, con 8.595 habitantes. Por su parte, la isla de La Palma participará con la ZBS de Villa de Mazo, que atiende a 6.400 personas y Tenerife con el centro de salud de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, con una población asignada de 12.309 personas.

En total, el pilotaje alcanza una población superior a 80.000 personas, que podrán beneficiarse directa o indirectamente de las intervenciones del programa.

Mayores de 55 años

La población diana inicial de este programa, son las personas sedentarias mayores de 55 años del archipiélago. Según los datos del Programa de prevención y control de la Enfermedad Vascular Aterosclerótica (EVA) de Canarias, actualizado en 2023, en este grupo de población, la prevalencia de los distintos factores de riesgo cardiovascular es: el 54 por ciento de hipertensión arterial, el 45% tiene dislipemia, el 25% ha sido diagnosticado de diabetes tipo 2 y el 27% son personas fumadoras activas o exfumadoras recientes. A esto hay que sumar que el 40% de este grupo etario no realiza ningún tipo de actividad física regular por lo que cerca de 300.000 canarios son el objetivo inicial de esta estrategia.

La intervención estructurada y personalizada que ofrece Activídate busca revertir estas cifras y mejorar la funcionalidad, calidad de vida y autonomía de las personas atendidas y, sobre todo, disminuir las cifras de mortalidad derivadas del sedentarismo y el sobrepeso/obesidad: el 22% de la población adulta y el 45,8% de niñas y niños entre seis y nueve años tienen la combinación de ambas.