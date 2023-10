«El cribado de cáncer de pulmón funciona y reduce la mortalidad»

El hospital Insular de Gran Canaria ha participado en todos los ensayos clínicos recientes que han supuesto un avance en el abordaje del cáncer de pulmón. El oncólogo Delvys Rodríguez dirige a un equipo de investigación centrado en descifrar las debilidades del tumor que provoca más víctimas mortales.

- ¿El cribado del cáncer de pulmón es una fórmula eficaz de reducir la mortalidad?

- Puedo estar investigando y tratar a muchos pacientes, pero el 80% me llegan con cáncer avanzado y esto no es lo que quiero. Me encantaría que la gran mayoría de mis pacientes pudieran llegar en los estadios iniciales de la enfermedad para curar a más personas. Si no puedo prevenir, porque desgraciadamente hay mucha gente que fuma o ha fumado y el tabaco es el causante del 80% del cáncer de pulmón, lo que hay que hacer es un diagnóstico precoz. Para hacerlo, la única manera que tenemos es con un screening de cáncer de pulmón. Hoy está más que demostrado que el cribado de cáncer de pulmón en personas fumadoras y exfumadoras disminuye la mortalidad. Está tan demostrado que la gran discusión a día de hoy es saber si solo la haremos a fumadores y exfumadores o también a no fumadores, porque hay un 20% de casos de cáncer de pulmón que aparece en personas que nunca han fumado. Esto está demostrado con estudios de calidad en los que han participado más de 20.000 personas sanas. El cribado de cáncer de pulmón funciona y logra reducir la mortalidad. Esto es una realidad.

-¿Y qué le parece el informe encargado por el Ministerio de Sanidad que descarta el cribado?

- Hay un informe realizado por una agencia canaria y otra gallega que dice que no es coste/efectivo. Ese es otro discurso. En eso no voy a entrar. Yo soy oncólogo médico y me dedico a tratar a pacientes con cáncer y la realidad que veo es que en estas islas se necesita un programa de screening y que ya hay países que lo tienen. No sé qué datos utilizaron en el informe. No sé si han tenido en cuenta los datos actuales con el coste de las terapias metastásicas, que es muy alto. Todas las terapias dirigidas son muy caras y también lo son los años de vida y de trabajo perdidos de esas personas que mueren jóvenes. Espero que se haya tenido en cuenta en este análisis. Si ellos dicen que no es coste/ efectivo, con más razón para hacer realizar el proyecto Cassandra, un proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón que se va a hacer en Canarias.

- Ya tendría que estar en marcha, ¿qué ha pasado?

-No sabemos cuándo se podrá empezar. Está pendiente de aprobar por parte del comité de ética de la provincia de Las Palmas, pero se aprobará, igual que se ha hecho en otros hospitales de España. Ponerlo en marcha no será sencillo porque hay que poner de acuerdo a hospitales y a atención primaria, pero lo vamos a hacer. Nos va a permitir saber cuáles son las debilidades del sistema y las fortalezas que tenemos. El hospital está dando pasos en este sentido.

- ¿Qué están haciendo?

- Nos hemos reunido con la gerente de atención primaria y con oncólogos y neumólogos del hospital, con profesionales de medicina nuclear, anatomía patológica y cirujanos torácicos para acortar el recorrido del paciente desde que presenta los primeros síntomas hasta que llega al hospital. Queremos que ese periodo se reduzca y que desde que tenga un síntoma acceda a una consulta de diagnóstico precoz. Ya tenemos una en el hospital y queremos que eso mejore. Estamos en ello. Se habla del 'patient journey' -recorrido del paciente- desde la sospecha de cáncer de pulmón hasta que se deriva a neumología para un diagnóstico rápido. Estamos preparándonos para cuando tengamos en marcha el proyecto Cassandra. En esto, estoy feliz.

- Una vez que el comité de ética diga sí, ¿qué va a pasar?

- Ya estamos reuniéndonos para acordar el procedimiento. A eso me refiero con las reuniones que hemos tenido.

- Y si un paciente reúne los criterios -haber fumado mucho durante muchos años- y quiere participar, ¿qué debería hacer?

- Decírselo a su médico de familia. Lo que tenemos que lograr es establecer un circuito rápido con atención primaria y eficaz. En eso estamos. Ya existe para personas que tienen síntomas. Hay que lograr eso sin tensionar el sistema.

- ¿Cuáles son los avances más recientes en la investigación del cáncer de pulmón?

- Ahora estamos intentando encontrar factores predictivos de respuesta. Estamos investigando qué pacientes responden y cuáles son resistentes tanto a la inmunoterapia como a las terapias dirigidas. Ya sabemos que la inmunoterapia y las terapias dirigidas funcionan con enfermedades metastásicas. En el Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón en Singapur y en el Congreso Europeo de Oncología, que vamos a tener en unos días en Madrid, de lo que más se habla es de cómo llevamos la inmuno y las terapias dirigidas de las etapas metastásicas a las iniciales. Algunas personas con enfermedad inicial las tratamos con quimio más inmuno y después se operan. Otras, con mutaciones, se operan y luego se les da terapias dirigidas para disminuir las recaídas y aumentar la supervivencia. Con más razón necesitamos un diagnóstico precoz de esa enfermedad para lograr curar a más pacientes. Otro gran campo es el de los anticuerpos conjugados; anticuerpos cargados de quimio que van directos al tumor y actúan como una 'bomba dirigida'. Además, estamos trabajando en otros tipos de inmunoterapia y anticuerpos bioespecíficos.

- ¿Esos anticuerpos se están usando aquí?

- En el cáncer de mama ya se usan y en el de pulmón tenemos a varios pacientes que están participando en ensayos clínicos y en otros, se ha aprobado como medicación de uso compasivo.

- ¿Se ha logrado aumentar la supervivencia de los enfermos?

- Desde el uso de las terapias dirigidas en los pacientes con mutaciones activadoras y con el uso de la inmunoterapia, la supervivencia al cáncer de pulmón ha aumentado considerablemente. Tenemos a personas viviendo con enfermedad metastásica como nunca hemos visto antes. Algunos pacientes que participaron en los primeros estudios de inmunoterapia hace más de 8 años y están libres de metástasis. Este es un porcentaje pequeño y estamos estudiando por qué este grupo logra eliminar el cáncer aún con metástasis y otros no.

- ¿Ya está en marcha el laboratorio de oncología molecular?

- Hay una demora. Hay dotación económica que tiene que llegar a la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC) y es un proceso burocrático que se está alargando. Pero ya se están haciendo biopsias líquidas en el hospital y esperamos empezar cuanto antes con el laboratorio. Nos permitirá manejar mucho mejor a los pacientes. Ya hemos facilitado el abordaje de algunos casos con mutaciones activadoras. El hospital Insular es el único centro que ya tiene desde hace tiempo secuenciación masiva de genes en cáncer de pulmón y lo queremos unir con el proyecto de la biopsia líquida y el biobanco. Es un proyecto muy positivo.

- ¿Qué relevancia tiene detectar las mutaciones activadoras en los pacientes?

- Cerca del 30% del cáncer de pulmón tiene mutaciones activadas. Estas personas con estos genes y mutaciones no se tratan con quimioterapia, sino con pastillas. Son bloqueadores de estos receptores activados de manera constitutiva pero, si están mutados, manda señales al núcleo de la célula para que crezca de manera inmortal. Lo bueno de esto es que tenemos tratamientos dirigidos y personalizados a estas personas y cada vez encontramos mutaciones nuevas. Pese a lo que hemos avanzado, hay que seguir luchando contra el hábito tabáquico.