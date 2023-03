El centro de salud de Escaleritas demuestra que otro modelo de primaria es posible

«Ha sido un trabajo de pico y pala, a base de prueba y error, y aún nos quedan cosas por mejorar», confiesa Alicia González, directora del centro de salud de Escaleritas, en la capital grancanaria, que ha conseguido lo que todos los centros de salud de Canarias buscan en estos días; controlar las agendas para reducir las esperas de los pacientes a un máximo de 48 horas y aliviar la carga de trabajo de los médicos para que atiendan un tope diario de 34 pacientes en las consultas de medicina familiar y de 28 en las de pediatría.

«Estamos intentando llevar a cabo la instrucción de no superar los 34 pacientes, pero no deja de ser un número. Hay días en los que nos manejamos con 28 y otros con 36», explica la directora del centro sobre el nuevo modelo organizativo que el Servicio Canario de Salud (SCS) ha implantado en atención primaria desde este mes y que se viene probando desde mayo en Escaleritas.

A priori, este centro de salud no lo tenía fácil. Atiende a 24.506 personas. Los médicos de familia tienen cupos de unos 1.400 pacientes. «En los ratios, estamos bien. Pero no me gusta hablar del número de tarjetas sanitarias porque una de las diferencias de Escaleritas es que tenemos una población muy mayor. Un cupo de 1.500 pacientes puede ser más manejable con una población de menos complejidad. Casi el 7% de nuestra población es mayor de 80 años», subraya la directora.

Sin embargo, parecen haber superado este handicap. Al menos, los datos lo demuestran. «Después de varios días con el centro de salud cerrado por los festivos, los tiempos de demora aumentan. En las últimas Navidades los centros de Gran Canaria con menos esperas fueron el de Tejeda, el de Valsequillo y el nuestro», dice González con orgullo.

Y no es casualidad. En Escaleritas llevan tiempo buscando una estructura organizativa que contente a todos. « Tiene que haber un equilibrio que nos permita trabajar en condiciones dignas y que el paciente pueda acceder a la consulta», sostiene la doctora.

¿Cómo lo están consiguiendo? La respuesta no es sencilla. Lo están logrando a través de un paquete de medidas que aún están puliendo: la puesta en marcha de unidades de gestión familiar, la creación de la figura de la enfermera gestora del exceso de demanda, el triaje finalista de los pacientes que acuden sin cita y la flexibilidad de agendas estructuradas con huecos para atender a pacientes no demorables derivados por administrativos, desde el servicio de incidencias o por la gestora del exceso de demanda, además de la irrupción en el centro de salud de una psicóloga y un fisioterapeuta.

También se guardan el comodín de hacer doblajes para momentos puntuales en los que la demora para acceder a las consultas supere las 48 horas.

«Es probable que, después de Semana Santa, tras cuatro días con el centro cerrado, los profesionales que quieran puedan hacer un doblaje de su propia agenda para disminuir la lista de espera. Esa posibilidad no la teníamos hasta ahora», indica la doctora que añade que solo podrán hacerse cuando se cumplan ciertos requisitos muy estrictos.

Cartel donde se describen las tareas que puede agilizar la unidad de gestión familiar. / Juan Carlos Alonso

En todo caso, Escaleritas juega con ventaja. En 2012, explica González, puso en marcha las unidades de gestión familiar en un proyecto piloto. «Se implantó en unos siete centros, pero solo lo mantuvimos nosotros». Estas unidades asignan a un administrativo el control de las agendas de dos médicos de familia y dos enfermeras. Otra administrativa gestiona las agendas de los tres pediatras. Ahora, pasados diez años, los pacientes, además de conocer a su médico de cabecera, conocen a su administrativo de referencia.

«Tenemos siete unidades de gestión familiar. Nos descargan bastante», dice. Y es que los administrativos adelantan ciertas gestiones como cuando el paciente necesita una baja y no hay cita médica en los siguientes días, en la renovación de recetas o la petición de una ambulancia. Esto es posible porque disponen de un hueco fijo en la agenda del médico para dar salida a estos asuntos.

La administrativa Carmen Fernández. / Juan Carlos Alonso

«Los pacientes ya tienen identificado a su administrativo»

«No es lo mismo llegar y no saber a quién acudir que saber quién es tu administrativo de referencia porque va a solucionar todo lo que pueda», dice Carmen Fernández, administrativa del centro de salud de Escaleritas.

Su papel es adelantar gestiones que inserta en un bloque de las agendas médicas. «Si hay que renovar una receta, lo ponemos en las agendas en el tiempo que tenemos para eso. El médico no tiene que llamar al paciente. Si tiene que renovarla, la renueva», dice.