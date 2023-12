Un canario con cáncer urge al Congreso a costear la terapia CAR-T: «No puedo esperar mucho más»

La burocracia siempre es desesperante pero en el caso de los pacientes con cáncer recurrente puede ser letal. Ese fue el mensaje que transmitió en el Congreso de los Diputados este jueves el paciente canario Fran Barreto, aquejado de un linfoma desde 2019, quien reclamó a los políticos que aprueben la financiación de las terapias CAR-T.

En una comparecencia promovida por la Fundación Cris contra el cáncer, médicos investigadores y pacientes exigieron a la Cámara Baja su compromiso para implementar las terapias avanzadas y agilizar la aprobación de los nuevos medicamentos porque los pacientes oncológicos no pueden esperar.

En ese punto incidió Barreto. «Cinco pacientes leimos un manifiesto. Mi parte resaltó la urgencia de implantar las nuevas terapias. No puedo esperar mucho más. Hay pacientes que estamos muy mal. Necesitamos que se haga algo y ya. Si no, no sé si llegaré al año», advierte Barreto al que ya se le han agotado las opciones terapéuticas tras recibir radioterapia, quimioterapia y ser sometido a un autotrasplante de médula.

Por ello, el canario afincado en Madrid ve en la terapia CAR-T su única salida. «Somos una potencia mundial en la aplicación del tratamiento y en los ensayos clínicos, es muy injusto que tengas un medicamento y no lo puedas utilizar», afirma Barreto que leyó parte del manifiesto en un acto que al que asistieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, las exministras de Sanidad, María Luisa Carcedo y Ana Pastor; además de representantes parlamentarios del PP, PSOE, Sumar, VOX, PNV y CC.

Una terapia aprobada y sin financiación

En España la terapia CAR-T está aprobada desde 2020 para el linfoma de manto y, desde mayo de 2022, para el linfoma difuso en primera recaída, la leucemia linfoblástica del adulto y el linfoma folicular, como el que padece Barreto. Sin embargo, según denuncia la Fundación Cris contra el Cáncer, aún no se ha aprobado la financiación para tratar estas nuevas indicaciones.

«En dos años, podrían haber muerto 500 personas con linfoma de manto, linfoma folicular y mieloma múltiple por el retraso en la aprobación de estas terapias. España, como país, no debería permitir esto», señaló en la comparecencia el oncólogo Joaquín Martínez, jefe de Servicio Hematología Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Barreto espera que su intervención no caiga en saco roto. «Algún corazón conmoví», dice. Además, salió del Congreso esperanzado tras escuchar al secretario de Estado de Sanidad comprometerse a agilizar los plazos y desatascar la implantación de las terapias avanzadas, sobre todo reducir el periodo de 700 días que tarda España en autorizar la financiación de los medicamentos nuevos. En cuanto al CAR-T, Padilla señaló que falta establecer los criterios para su administración.

Manifiesto

En el transcurso de la jornada parlamentaria 'Presente y futuro de las terapias avanzadas en España', cinco personas con cáncer -Ana, Elena, Jaime, Lucía y Fran Barreto- leyeron un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, en representación de los enfermos oncológicos del país para pedir que tomen las medidas necesarias para evitar muertes.

En su misiva reclamaban la implementación del Plan de abordaje de Terapias Avanzadas, puesto en marcha hace cinco años. «Necesitamos con urgencia que lo hagan porque nosotros no tenemos tiempo y nuestros médicos oncólogos se ven frustrados al tener soluciones de cura y no poder utilizarlas», resaltaron.

También pidieron que se acorte el plazo para la aprobación de tratamientos innovadores. «Una persona con cáncer que requiere un tratamiento inmediato no puede esperar 700 días a que la administración dé luz verde a una terapia ya aprobada por al Agencia Europea del Medicamento y que se está utilizando en otros países. Señoras y señores, nosotros nos morimos», advirtieron los pacientes que pidieron agilizar los ensayos clínicos, igualar sus derechos a los de los enfermos europeos, más inversión en investigación y un compromiso real con la vida de los afectados.