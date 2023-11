Canarias sigue a la espera de iniciar el cribado del cáncer de pulmón: «Da mucha rabia»

Canarias está en la vanguardia en la investigación del cáncer de pulmón y en el manejo de los pacientes con esta patología. Sin embargo, el archipiélago se está quedando atrás en la puesta en marcha de un proyecto piloto para detectar este tipo de tumor de forma precoz.

«Aquí todavía no ha empezado el cribado. Seguimos esperando. Hay once centros de España que han empezado a hacerlo. Da mucha rabia, pero seguimos sin la autorización y no se cuándo la darán», explica coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Pulmón que se celebra mañana el referente mundial en la investigación de esta patología, Delvys Rodríguez.

El médico aguarda la luz verde del comité de ética de la provincia de Las Palmas para iniciar el cribado de cáncer de pulmón con tomografía computarizada de baja dosis de radiación (TCBD) entre personas fumadoras y exfumadoras dentro del proyecto piloto Cassandra.

En todo caso, desde la Consejería de Sanidad se aclara que la voluntad de poner en marcha el cribado sigue en pie, pese a que un informe, elaborado por el Servicio Canario de Salud (SCS) junto a la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud (ACIS), lo descartara por su alto coste. «Se pondrá en marcha pero, como ha explicado Delvys Rodríguez, no es fácil», señalan desde el departamento canario de Sanidad.

Diagnóstico tardío

El afán del oncólogo por la puesta en marcha de la iniciativa tiene una razón fundamental. «El 80% de los pacientes con cáncer de pulmón llegan en estadios tan avanzados que ni se pueden operar», explica el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Insular de Gran Canaria, que opina que el coste de organizar un sistema sanitario para embarcarse en un proyecto de este tipo no es sencillo.

«Entiendo que los gestores tengan que decidir las prioridades. También hay que seguir mejorando los mecanismos del circuito que tiene que hacer el paciente desde que acude a atención primaria hasta que llega al hospital. Eso es fundamental, con independencia del 'screening' (cribado)», afirma el oncólogo respecto a la necesidad de acortar los tiempos del diagnóstico para que los pacientes tengan mejor pronóstico.

EN CONTEXTO Incidencia En Canarias se diagnosticaron 1.304 nuevos casos de cáncer de pulmón durante 2022

Aumento de casos En la última década, el número de pacientes con este tumor ha aumentado un 30,6% en las islas

Mortalidad En 2022 el cáncer de pulmón se cobró 1.012 vidas en Canarias, según el Observatorio de la AECC

Por género La incidencia en los hombres es mayor. El año pasado fueron diagnosticados 971 hombres y 343 mujeres

Avances en la investigación

Más allá de estos aspectos susceptibles de mejora, lo cierto es que Canarias ha tomado parte en todos los ensayos clínicos recientes que han supuesto un avance en el abordaje de esta patología oncológica.

«La suerte es que tenemos muchos estudios de investigación para ayudar a los pacientes con cáncer de pulmón», resalta el especialista, ilusionado con la futura puesta en marcha del primer laboratorio de oncología molecular de Canarias.

En este sentido, el médico destaca que el comité clínico de tumores torácicos ya ha estudiado seis casos de cáncer de pulmón con biopsias líquidas, una prueba que permite atacar los tumores con tratamientos personalizados.

«Estamos enfrascados en la investigación y tenemos que decir que Canarias es un referente internacional en el tratamiento del cáncer de pulmón. Nadie lo pone en duda. Una persona diagnosticada de cáncer de pulmón de Canarias tiene las mismas posibilidades terapéuticas a su disposición que en Nueva York o París. Esto es un lujo», sostiene el investigador.

La lucha contra el hábito tabáquico es el otro frente desde el que se puede atacar al cáncer de pulmón, ya que el 80% de las personas con este tipo de cáncer son fumadoras o exfumadoras. «La gran batalla que hay que librar en Canarias en los próximos 15 años es que se reduzca el tabaquismo», afirma Rodríguez.