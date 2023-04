«Canarias está a la cola en retribuciones y eso empuja a muchos médicos a irse»»

Éric Álvarez preside el Sindicato Profesional de Médicos (CESM) en Canarias, que tiene 2.500 afiliados, casi la mitad de los médicos y facultativos del Servicio Canario de Salud. La organización los ha llamado a la huelga. Su objetivo, frenar el deterioro del sistema sanitario en las islas.

- ¿Por qué una huelga ahora a las puertas de las elecciones que incluye demandas de hace 20 años? ¿Por qué no se plantearon hacerla antes como en otras comunidades?

- Es verdad que las reivindicaciones son históricas y no han cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado ha sido el empeoramiento progresivo de la sanidad. ¿Por qué ahora? La causa es multifactorial. Primero, hemos tenido una pandemia que se ha alargado en el tiempo. Nos parecía irresponsable hacer cualquier tipo de convocatoria en una situación tan nefasta. Posteriormente, una vez la situación del covid ha ido mejorando progresivamente, iniciamos una serie de contactos con la administración y mantuvimos 9 reuniones solo para tratar estos temas, aunque hemos tenido más contactos. La directora del SCS ha dicho que mantenía casi una reunión por semana con el Sindicato Médico y es verdad, pero no solo para tratar estos temas sino por otros motivos.

-¿Se avanzó en estas reuniones?

-La administración, en las fases iniciales de estas reuniones, siempre planteó que eran reivindicaciones y acuerdos razonables y estaban en disposición de que se pusieran en marcha a través de un documento firmado. Nosotros pedíamos que la parte que correspondía a los médicos lo firmaran con nosotros y el resto con otras fuerzas sindicales. Vista la situación de la comunidad autónoma que se quedaba a la cola en muchos conceptos retributivos, lo que hacía que mucho personal médico y facultativo y residentes en formación se plantearan irse de Canarias, le pedimos al consejero el 8 de noviembre que convocara una mesa extraordinaria para tratar estos temas retributivos y hasta ahora no hemos tenido respuesta.

-¿Qué cuestiones trataron?

-En estas reuniones se planteó la viabilidad de una serie de acuerdos referentes a atención primaria, a las mejoras laborales de los médicos de atención hospitalaria, de los residentes y de forma general a la mejora de los conceptos retributivos. Las negociaciones se basaron en cuatro documentos. Aunque, sin una negativa concisa, empezaron a modular el discurso para dilatar las negociaciones.

-¿Cómo acabó la cosa?

-En la última reunión, celebrada el 4 de abril, cerraron la puerta a firmar cualquier acuerdo. Si esa respuesta negativa la hubieran dado en enero, en diciembre o en octubre, nos hubiéramos planteado convocar la huelga entonces. La convocatoria no tiene nada que ver con las elecciones. Si las elecciones fueran en diciembre, la hubiéramos convocado ahora porque hemos recibido una negativa rotunda. Es lógico que la administración use eso como arma defensiva, teniendo en cuenta que no tiene otra respuesta que dar. Pedimos cosas razonables y demostrables objetivamente y usan ese discurso único para atacarnos.

-También pueden decir que ocultan razones políticas.

-Es lo que se dice ante cualquier huelga de médicos de cualquier comunidad. Nos llama la atención que digan que tenemos una razón política para convocar la huelga cuando en la última legislatura hemos trabajado duramente y hemos firmado con ellos el proceso de estabilización del personal. Firmamos varios acuerdos con la administración porque eran positivos para el colectivo de médicos. La CESM nacional, que engloba todos los sindicatos médicos, tiene planteadas huelgas en casi todas las comunidades en contra de gobiernos de todos los colores políticos.

-¿Qué proponían ustedes en esa reunión del 4 de abril?

-Fundamentalmente era que la estrategia +AP, que sacaron de forma unilateral y en la que recogían propuestas nuestras, estuviera plasmada en un documento. Este miércoles lo comunicaron oficialmente en un documento. Antes eran medidas que se estaban cumpliendo de forma heterogénea, según la zona básica de salud y las islas, y no estaban recogidas por escrito en ningún lado. Queríamos que este documento, para que no estuviera al albur de la voluntad del gobierno de turno, estuviera firmado por los representantes sindicales para que tuviera cierta solemnidad y ofreciera garantías de que las medidas no tengan marcha atrás. ¿Qué garantías tenemos de que esta estrategia no sea una medida electoralista cuando el programa +AP está desde el 2019 y nunca se ha ido aplicando? Más allá de algunos proyectos pilotos en ciertos centros de salud, no se aplicó. Han incluido en una estrategia asistencial demandas laborales que se deben pactar con los sindicatos.

- El documento no es preciso.

-Lo han sacado deprisa y corriendo tras la convocatoria de huelga. Han convocado una Mesa Sectorial y publican el documento +AP, cuando el consejero Blas Trujillo dijo que no iban a hacer nada y que era irresponsable tomar decisiones a estas alturas. Es contradictorio.

- ¿El plan +AP es el motivo fundamental de esta huelga?

-No, el motivo fundamental es la situación insostenible de la sanidad en Canarias y sus profesionales. Tenemos cuatro demandas enfocadas en la atención primaria, la atención hospitalaria, los residentes en formación y las mejoras retributivas. Todo esto con el objetivo final de que la situación de la sanidad en Canarias mejore, que sea una comunidad atractiva para evitar que muchos de los médicos que están aquí decidan marcharse y que nos permita importar médicos de otras comunidades. Vamos a tener un gran porcentaje de jubilaciones en los próximos cinco años. Si no incorporamos la cantidad de profesionales necesarios -teniendo en cuenta que un médico tarda en formarse unos 11 años, los que se van a la sanidad privada, los que se van a Europa en busca de mejores condiciones y los que están de baja por no aguantar la sobrecarga- se va a generar una situación caótica que se va a traducir en un empeoramiento significativo de la sanidad en Canarias.