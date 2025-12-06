El Calendario de la Salud de CANARIAS7 se entregará el domingo 28 de diciembre Incluye el santoral, las estaciones del año, los días de la salud, los festivos en Canarias y el calendario lunar

¿Habrá este año Calendario de la Salud de CANARIAS7? ¿Qué día se distribuye con el periódico? Son dos de las preguntas más frecuente en estas fechas y ya tienen respuesta: será el domingo 28 de diciembre.

Ese día, cada ejemplar de la edición impresa de CANARIAS7 vendrá acompañado del Calendario de la Salud, que se entrega al lector sin sobreprecio.

Se trata de un calendario de gran formato, que permite anotaciones en cada día, y que recoge recomendaciones de tipo sanitario y para la promoción de los hábitos de vida saludable.

El Calendario de la Salud incluye el santoral, las estaciones del año, lleva señalados los días mundiales o internaciones relacionados con la salud, también señala los días festivos en Canarias e incluye el calendario lunar.

La edición de este año cuenta con el patrocinio del Servicio Canario de la Salud, dependiente del Gobierno de Canarias.

Con motivo de la entrega del Calendario de la Salud el domingo 28 de diciembre, ese día no se distribuirá la revista 'XL Semanal'.