Estos son los días festivos en los municipios canarios en 2026

Gran Canaria: Agaete (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves); Agüímes (20 de enero, festividad de San Sebastián, y 19 de febrero, jueves de Carnaval); Artenara (31 de agosto, festividad de la Virgen de la Cuevita, y el 14 de septiembre, festividad del Cristo de Acusa); Arucas (24 de junio, festividad de San Juan Bautista); Firgas (17 de agosto, festividad de San Roque); Gáldar (15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, y 25 de junio, festividad de Santiago Apóstol); Ingenio (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 29 de junio, festividad del Apóstol San Pedro); La Aldea de San Nicolás (10 de septiembre, festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, y el 11 de septiembre, Día del Charco); Las Palmas de Gran Canaria (24 de junio, conmemoración de la Fundación de la ciudad); Mogán (6 de abril, festividad de San Antonio, y el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen), y Moya (15 de junio, festividad de San Antonio de Padua), San Bartolomé de Tirajana (25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 24 de agosto, festividad local); Santa Brígida (13 de junio, festividad de San Antonio de Padua); Santa Lucía de Tirajana (24 de octubre, festividad de San Rafael); Santa María de Guía (19 de marzo, festividad de San José, y el 21 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Las Marías); Tejeda (14 de septiembre, festividad de la Virgen del Socorro); Telde (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 17 de noviembre, festividad de San Gregorio Taumaturgo); Teror (12 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús); Valleseco (25 de mayo, fiesta del Patrón local); Valsequillo (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 29 de septiembre, festividad de San Miguel), y Vega de San Mateo (21 de septiembre, festividad en Honor al Apóstol San Mateo).

Tenerife: Adeje (20 de enero, por la festividad de San Sebastián); Arafo (31 de agosto, por la festividad de San Bernardo); Arico (8 de septiembre, por la festividad de Nuestra Señora de Abona); Arona (5 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo de la Salud); Buenavista del Norte (24 de agosto, por la festividad de San Bartolomé, y 26 de octubre, por la festividad de Nuestra Señora de los Remedios); Candelaria (27 de julio, por la festividad de Santa Ana); El Rosario (3 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de La Esperanza); El Sauzal (29 de junio, por la festividad de San Pedro Apóstol); El Tanque (31 de agosto, por la festividad Nuestra Señora del Buen Viaje, y 19 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo del Calvario); Fasnia (17 de agosto, Fiestas Patronales); Garachico (24 de junio, por la festividad de San Juan; Granadilla de Abona y 13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua); Guía de Isora (24 de junio, por la festividad de San Juan Bautista, y 21 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte); Güímar (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y 7 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Socorro); Icod de los Vinos (25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista). La Guancha (17 de agosto, por las Fiestas Patronales); La Matanza de Acentejo (6 de agosto, por la festividad de El Salvador); La Orotava (11 de junio, por la Infraoctava del Corpus Christi); La Victoria de Acentejo (31 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación); Los Realejos (22 de enero, por la festividad de San Vicente, y 1 de junio, Lunes de Remedios); Los Silos (24 de junio, festividad de San Juan, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Luz); Puerto de La Cruz (13 de julio, festividad del Gran Poder de Dios, y 14 de julio, festividad de la Virgen del Carmen); San Cristóbal de La Laguna (14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo); San Juan de la Rambla (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y 14 de septiembre, festividad de San José); San Miguel de Abona (29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel); Santa Cruz de Tenerife (4 de mayo, festividad del Día de la Cruz); Santa Úrsula (21 de octubre, festividad local); Santiago del Teide (16 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, y 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador); Tacoronte (25 de noviembre, festividad de Santa Catalina); Tegueste (25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios); Vilaflor de Chasna (24 de abril, festividad del Santo Hermano Pedro, y 31 de agosto, festividad de San Roque y San Agustín).

Lanzarote: Arrecife (25 de septiembre, festividad de San Ginés); Haría (24 de junio, festividad de San Juan); San Bartolomé (24 de agosto, festividad local); Teguise (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves); Tías (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora La Candelaria); Tinajo (24 de junio, festividad de San Juan Bautista), y Yaiza (7 de julio, festividad de San Marcial del Rubicón, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios).

Fuerteventura: Antigua (9 de febrero, carnavales, y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Antigua); Betancuria (14 de julio, festividad de San Buenaventura, y 24 de agosto, festividad de San Bartolomé); La Oliva (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Pájara (2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Regla, y 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Puerto del Rosario (7 de octubre, festividad local), y Tuineje (13 de octubre, fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite, y 2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de La Candelaria).

La Palma: Barlovento (7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario); Breña Alta (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol); Breña Baja (19 de marzo, festividad de San José, y 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario); El Paso (4 de septiembre, viernes previo a la festividad del Pino); Fuencaliente de La Palma (19 de febrero, Día del municipio); Garafía (12 de junio, festividad de San Antonio del Monte, y 21 de agosto, festividad de Nuestra Señora de La Luz); Llanos de Aridane (2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Los Remedios); Puntagorda (15 de enero, festividad de San Mauro Abad); Puntallana (24 de junio, festividad de San Juan Bautista); San Andrés y Sauces (27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, y 30 de noviembre, festividad de San Andrés); Santa Cruz de La Palma (el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Tazacorte (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 28 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel); Tijarafe (2 de febrero, presentación de Jesús en el Templo, y 8 de septiembre, festividad de la Virgen), y Villa de Mazo (3 de febrero, festividad de San Blas, y 4 de junio, festividad del Corpus Christi).

La Gomera: Agulo (27 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes); Alajeró (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Buen Paso); Hermigua (7 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Encarnación); San Sebastián de La Gomera (20 de enero, festividad local, y 24 de febrero, Martes de Carnaval); Valle Gran Rey (7 de enero, festividad de Nuestra Señora Virgen de Los Reyes, y 24 de junio, festividad de San Juan Bautista), y Vallehermoso (el 24 de septiembre, festividad de San Juan Bautista, y 23 de julio, festividad Virgen del Carmen).