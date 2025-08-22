Estos son los días festivos en los municipios canarios en 2026
La Consejería de Turismo y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las fechas para el próximo año
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 22 de agosto 2025
La Consejería de Turismo y Empleo ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) las fechas de los festivos locales de cada municipio de la comunidad autónoma para el año 2026.
En relación a lo establecido en la normativa laboral, el calendario establece un máximo de catorce días inhábiles, de carácter retribuido y no recuperable, de los cuales dos corresponden a festividades locales propias de cada municipio. Estas jornadas fueron aprobadas en los plenos municipales y elevadas a la Dirección General de Trabajo, para su posterior publicación en el BOC.
El expediente fue gestionado por la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas por parte de los 88 ayuntamientos de Canarias.
Martes de carnaval
Un total de 46 municipios han elegido el 17 de febrero, martes de carnaval, como uno de sus festivos locales:
-
Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, El Sauzal, El Rosario, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona, Icod de Los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, La Guancha, La Victoria de Acentejo, San Cristóbal de La Laguna, San Miguel de Abona, San Bartolomé de Abona, Santa Úrsula y Tacoronte
-
Gran Canaria: Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Firgas, Moya, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda, Teror, Valleseco y Vega de San Mateo
-
Lanzarote: Arrecife, Haría, San Bartolomé de Lanzarote, Tías y Tinajo
-
Fuerteventura: Puerto del Rosario
-
La Palma: Barlovento, Breña Alta, El Paso, Fuencaliente, Puntagorda, Puntallana, Santa Cruz de La Palma
-
El Hierro: La Frontera
-
La Gomera: San Sebastián de La Gomera
Festivos locales por islas
-
Gran Canaria: Agaete (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de las Nieves); Agüímes (20 de enero, festividad de San Sebastián, y 19 de febrero, jueves de Carnaval); Artenara (31 de agosto, festividad de la Virgen de la Cuevita, y el 14 de septiembre, festividad del Cristo de Acusa); Arucas (24 de junio, festividad de San Juan Bautista); Firgas (17 de agosto, festividad de San Roque); Gáldar (15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, y 25 de junio, festividad de Santiago Apóstol); Ingenio (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 29 de junio, festividad del Apóstol San Pedro); La Aldea de San Nicolás (10 de septiembre, festividad del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, y el 11 de septiembre, Día del Charco); Las Palmas de Gran Canaria (24 de junio, conmemoración de la Fundación de la ciudad); Mogán (6 de abril, festividad de San Antonio, y el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen), y Moya (15 de junio, festividad de San Antonio de Padua), San Bartolomé de Tirajana (25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, y el 24 de agosto, festividad local); Santa Brígida (13 de junio, festividad de San Antonio de Padua); Santa Lucía de Tirajana (24 de octubre, festividad de San Rafael); Santa María de Guía (19 de marzo, festividad de San José, y el 21 de septiembre, lunes posterior a la festividad de Las Marías); Tejeda (14 de septiembre, festividad de la Virgen del Socorro); Telde (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 17 de noviembre, festividad de San Gregorio Taumaturgo); Teror (12 de junio, festividad del Sagrado Corazón de Jesús); Valleseco (25 de mayo, fiesta del Patrón local); Valsequillo (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y el 29 de septiembre, festividad de San Miguel), y Vega de San Mateo (21 de septiembre, festividad en Honor al Apóstol San Mateo).
-
Tenerife: Adeje (20 de enero, por la festividad de San Sebastián); Arafo (31 de agosto, por la festividad de San Bernardo); Arico (8 de septiembre, por la festividad de Nuestra Señora de Abona); Arona (5 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo de la Salud); Buenavista del Norte (24 de agosto, por la festividad de San Bartolomé, y 26 de octubre, por la festividad de Nuestra Señora de los Remedios); Candelaria (27 de julio, por la festividad de Santa Ana); El Rosario (3 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de La Esperanza); El Sauzal (29 de junio, por la festividad de San Pedro Apóstol); El Tanque (31 de agosto, por la festividad Nuestra Señora del Buen Viaje, y 19 de octubre, por la festividad del Santísimo Cristo del Calvario); Fasnia (17 de agosto, Fiestas Patronales); Garachico (24 de junio, por la festividad de San Juan; Granadilla de Abona y 13 de junio, por la festividad de San Antonio de Padua); Guía de Isora (24 de junio, por la festividad de San Juan Bautista, y 21 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo de la Dulce Muerte); Güímar (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol, y 7 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Socorro); Icod de los Vinos (25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista). La Guancha (17 de agosto, por las Fiestas Patronales); La Matanza de Acentejo (6 de agosto, por la festividad de El Salvador); La Orotava (11 de junio, por la Infraoctava del Corpus Christi); La Victoria de Acentejo (31 de agosto, por la festividad de Nuestra Señora de la Encarnación); Los Realejos (22 de enero, por la festividad de San Vicente, y 1 de junio, Lunes de Remedios); Los Silos (24 de junio, festividad de San Juan, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Luz); Puerto de La Cruz (13 de julio, festividad del Gran Poder de Dios, y 14 de julio, festividad de la Virgen del Carmen); San Cristóbal de La Laguna (14 de septiembre, festividad del Santísimo Cristo); San Juan de la Rambla (24 de junio, festividad de San Juan Bautista, y 14 de septiembre, festividad de San José); San Miguel de Abona (29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel); Santa Cruz de Tenerife (4 de mayo, festividad del Día de la Cruz); Santa Úrsula (21 de octubre, festividad local); Santiago del Teide (16 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, y 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador); Tacoronte (25 de noviembre, festividad de Santa Catalina); Tegueste (25 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios); Vilaflor de Chasna (24 de abril, festividad del Santo Hermano Pedro, y 31 de agosto, festividad de San Roque y San Agustín).
-
Lanzarote: Arrecife (25 de septiembre, festividad de San Ginés); Haría (24 de junio, festividad de San Juan); San Bartolomé (24 de agosto, festividad local); Teguise (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves); Tías (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora La Candelaria); Tinajo (24 de junio, festividad de San Juan Bautista), y Yaiza (7 de julio, festividad de San Marcial del Rubicón, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Remedios).
-
Fuerteventura: Antigua (9 de febrero, carnavales, y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Antigua); Betancuria (14 de julio, festividad de San Buenaventura, y 24 de agosto, festividad de San Bartolomé); La Oliva (2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, y el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Pájara (2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Regla, y 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Puerto del Rosario (7 de octubre, festividad local), y Tuineje (13 de octubre, fiestas juradas en honor a San Miguel Arcángel y Conmemoración de las batallas del Cuchillete y Tamasite, y 2 de febrero, festividad de Nuestra Señora de La Candelaria).
-
La Palma: Barlovento (7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario); Breña Alta (29 de junio, festividad de San Pedro Apóstol); Breña Baja (19 de marzo, festividad de San José, y 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario); El Paso (4 de septiembre, viernes previo a la festividad del Pino); Fuencaliente de La Palma (19 de febrero, Día del municipio); Garafía (12 de junio, festividad de San Antonio del Monte, y 21 de agosto, festividad de Nuestra Señora de La Luz); Llanos de Aridane (2 de julio, festividad de Nuestra Señora de Los Remedios); Puntagorda (15 de enero, festividad de San Mauro Abad); Puntallana (24 de junio, festividad de San Juan Bautista); San Andrés y Sauces (27 de abril, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, y 30 de noviembre, festividad de San Andrés); Santa Cruz de La Palma (el 16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen); Tazacorte (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 28 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel); Tijarafe (2 de febrero, presentación de Jesús en el Templo, y 8 de septiembre, festividad de la Virgen), y Villa de Mazo (3 de febrero, festividad de San Blas, y 4 de junio, festividad del Corpus Christi).
-
La Gomera: Agulo (27 de abril, festividad de San Marcos Evangelista, y 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de las Mercedes); Alajeró (16 de julio, festividad de Nuestra Señora del Carmen, y 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Buen Paso); Hermigua (7 de agosto, festividad de Santo Domingo de Guzmán, y 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Encarnación); San Sebastián de La Gomera (20 de enero, festividad local, y 24 de febrero, Martes de Carnaval); Valle Gran Rey (7 de enero, festividad de Nuestra Señora Virgen de Los Reyes, y 24 de junio, festividad de San Juan Bautista), y Vallehermoso (el 24 de septiembre, festividad de San Juan Bautista, y 23 de julio, festividad Virgen del Carmen).
-
El Hierro: El Pinar de El Hierro (24 de junio, festividad de San Juan, y 16 de julio, festividad de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen); Frontera (10 de agosto, festividad de San Lorenzo), Valverde (y 15 de mayo, festividad de San Isidro Labrador, y 29 de junio, festividad de San Pedro).
Los 12 festivos restantes, de carácter regional e insular, fueron aprobados en Consejo de Gobierno el pasado mes de abril. La información sobre estas fechas puede consultarse en el siguiente enlace.
Además, en el BOC están publicadas todas las fechas de las festividades locales de cada uno de los 88 municipios.
