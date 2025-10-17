El banco de sangre de Canarias solo tiene reservas para tres días en varios grupos El déficit de plasma ha mejorado respecto a hace dos semanas, cuando solo había existencias para cubrir las necesidades de una jornada

Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025

Las reservas del banco de sangre de Canarias siguen bajo mínimos y algunos grupos solo hay reservas para tres días, si bien el nivel de los depósitos presenta mejores cifras que a principios de octubre, cuando la situación llegó a ser crítica y en muchos de los grupos sanguíneos solo quedaban unidades suficientes para cubrir las necesidades de un solo día.

«Seguimos fuera de los márgenes de seguridad», asegura el enfermero Daniel Quintero, quien hasta el pasado julio representaba a los 300 trabajadores del banco de sangre en calidad de presidente del comité de empresa de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Dos días después de que el personal se manifestara en las calles, el 27 de junio, el órgano de representación de los trabajadores fue disuelto por orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional, a consecuencia de la integración del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) en el Servicio Canario de la Salud (SCS).

Los grupos sanguíneos con reservas para pocos días actualmente son: A-, O+, B+ y B-. También es necesario aumentar con urgencia el stock de plaquetas.

Desde la Consejería de Sanidad se asegura que con las reservas disponibles se garantiza la atención de las urgencias. «Reconocen que algunas operaciones quirúrgicas se han aplazado, aunque afirman que las reservas han cubierto la atención de las urgencias. De no ser así, la falta de sangre significaría la interrupción de la vida de una persona», abunda el que fuera presidente del comité de empresa del banco de sangre en las islas occidentales.

Reducción de plantilla y de colectas

En todo caso, Quintero destaca que las reservas han salido de los niveles críticos de los primeros días de octubre tras la campaña realizada en las islas no capitalinas durante las dos últimas semanas. No obstante, recalca que el número de colectas ha descendido por la escasez de personal y, especialmente, de médicos.

El delegado sindical de Comisiones Obreras señala que este año se han registrado unas 1.600 donaciones menos que el anterior y que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone de 60 trabajadores menos, lo que supone un 30% de la plantilla total. Este recorte, dice, ha afectado al número de colectas que realiza actualmente el dispositivo integrado en el SCS. «Si antes hacíamos diez colectas al día, ahora tenemos que hacer dos menos al día por falta de personal», subraya.

Sin datos de la repercusión real

En cuanto a la incidencia de la escasez de reservas de sangre, Quintero señala que la demanda de las operaciones quirúrgicas programadas representa un tercio de las necesidades totales del sistema sanitario canario. «La mayoría de la sangre se emplea en el tratamiento de pacientes que requieren transfusiones por distintas causas, sobre todo por patologías oncológicas, y no tenemos datos sobre cómo está afectando la falta de sangre a estos pacientes», comenta el delegado sindical.

Por otra parte, este jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias citó a los comités de empresa del antiguo ICHH y a la Dirección General de Recursos Humanos para dirimir la legalidad de la extinción de los comités de empresa de las dos provincias canarias. Esta supresión fue denunciada ante la justicia por los representantes de los trabajadores del banco de sangre por considerar que se trataba de un acto de represión sindical.

El nuevo director, una oportunidad

El nombramiento del enfermero y trabajador del banco de sangre, Francisco Javier Rodríguez Sosa, como director general de Hemodonación y Hemoterapia, en sustitución del graduado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas Iván Santiago Falcón, ha sido bien recibido por el resto de la plantilla.

«Le deseamos toda la suerte de este mundo para que pueda dar un giro copernicano a la gestión del banco de sangre», señaló el delegado sindical de CCOO, Daniel Quintero. El presidente del extingo comité de empresa del servicio en Santa Cruz de Tenerife espera que sea capaz de recuperar la antigua plantilla estructural del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para corregir el ineficiente funcionamiento de la actual Dirección General adscrita al Servicio Canario de la Salud.