«Me hice donante de médula, pero nunca pensé que salvaría una vida»

Juan Jesús (Juanje) Díaz acude cada día al colegio María Auxiliadora Salesianas de Telde a dar clases de Educación Física. Apasionado del deporte y amante del trail, este profesor teldense, natural de San Gregorio y exalumno del centro, tiene una historia de vida digna de conocerse.

El año 2022 lo tiene marcado en fuego. Su relato se inicia tras conocer el proyecto de un amigo, Marcos Yánez. Este puso en marcha 'Run for leucemia', una iniciativa a raíz del fallecimiento de su padre para dar visibilidad a la enfermedad. «Inició una campaña de concienciación y animó a mucha gente a hacerse donante de médula en el Hospital Doctor Negrín. Lo vi por sus redes sociales y me pareció algo muy interesante. Con una simple extracción de sangre uno se podía hacer donante. Mi pareja y yo lo vimos y nos hicimos donantes en 2017. Me extrajeron un tubo de sangre y punto. La verdad que no sabía dónde me metía, pero estaba muy satisfecho con esa acción. Me había informado que una vez te haces donante, la posibilidad de ser compatible con un paciente es muy baja, pero mi extracción entró en el Banco Mundial de Sangre, en un gesto que me dejó satisfecho», relata.

Eso fue en 2017. Pero en 2022 todo dio un giro. «Junio de 2022, finalizando ya el curso. Las dos y algo de la tarde y recibo una llamada de una extensión con un número muy largo. Me llamaban del Banco de Sangre que existía una probabilidad de compatibilidad con un paciente, junto a otros tres donantes. Sinceramente ya me había olvidado de mi donación. De inmediato hice unas pruebas y analíticas. Pasé un primer filtro en el que con una analítica sencilla iban hilando más fino. Todo en el Hospital Doctor Negrín, con un trato exquisito. Hasta que me dijeron en agosto: Juanje eres tú. Tu ADN es lo más idéntico al del paciente que necesita un trasplante de médula. Era el momento de aceptar o no. Ahí me explicaron todo. La gente cree que la única opción es la cirugía, en la que te extraen sangre medular de las crestas ilíacas (parte posterior-superior de la pelvis) mediante unas punciones. Este procedimiento se realiza bajo anestesia general o epidural y requiere ingreso hospitalario de 24 horas. Pero hay otra opción, algo más sacrificada, en la que durante la semana previa tienes que ponerte seis inyecciones diarias con el objetivo de multiplicar por 6.000 tu número de glóbulos blancos con la intención de llegar con las pilas cargadas. Yo di el paso y opté por esta segunda opción. Sus efectos secundarios, que te los indicaban con total claridad, podrían ser resfriado, algo de fiebre, dolor articular y muscular. Yo tuve dolor articular y muscular, a partir del tercer día, pero nada más».

Y llegó ese día. El 4 de agosto de 2022. Juanje Díaz se sometió a una diálisis durante seis horas, «como una analítica», en la que iban sacando y licuando su sangre. Ese tratamiento previo con las inyecciones lo que hizo fue inyectar unos agentes llamados factores de crecimiento que hacen pasar las células madre de la médula al torrente sanguíneo. «Durante esas seis horas me trataron de lujo, siempre acompañado. Casi acabando me dijeron que la persona compatible me doblaba en peso y no sabían si tendrían que volver al día siguiente para otra sesión, pero no hizo falta. Acabé, me fui a casa sobre la marcha y ahora durante cinco años me hacen controles periódicos para saber que mis glóbulos blancos están en su sitio. Por ahora todo va de maravilla», afirma con pasión cuando habla del tema.

Imagen de Juanje Díaz, el 4 de agosto de 2022 en el Negrín. C7

Tal y como está estipulado en España, por temas de seguridad y tráfico de órganos, está totalmente prohibido conocer los detalles del receptor, circunstancia que no sucede en otros países. Juanje Díaz solo conoce que le salvó la vida a un paciente de Norteamérica y siempre ha tenido la pena «de no haberlo conocido. No te informan de nada, pero la doctora me dijo que habían recibido un mensaje de la familia del paciente que estaba súper agradecida conmigo y que desde esa fecha ya celebraban un nuevo cumpleaños porque su familiar había nacido nuevamente, algo que me enorgullece», relata este teldense que guardará 2022 en su memoria «ya que salvé una vida y creé otra, porque en septiembre, un mes después de la donación, nació mi hija».

Su ejemplo puede ayudar a mucha gente a dar el paso para hacerse donante, ya que con una simple extracción se puede salvar una vida. Él estaba predestinado. Porque días antes de su donación se suspendió una cita que tenía para hacerse un tatuaje. Si lo hubiese hecho no hubiese podido donar. Cosas del destino.

El María Auxiliadora Salesianas de Telde está muy comprometido con la donación de médula ósea. Hay un pequeño alumno con leucemia y desde hace dos años tienen en marcha el proyecto 'Donando vida por nuestro pequeño guerrero'. La tercera edición se celebrará el 2 de mayo en el cole, de 9:15 a 13:30 horas y de 16:15 a 19:45 horas, en el que todo el que quiera puede donar sangre y además hacerse donante de médula.