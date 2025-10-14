Un enfermero toma el timón del banco de sangre de Canarias Francisco Javier Rodríguez Sosa asume la dirección general de Hemodonación y Hemoterapia | La entidad ha tenido tres responsables en apenas dos años

El enfermero Francisco Javier Rodríguez Sosa ha sido nombrado director general de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), en sustitución del graduado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas Iván Santiago Falcón, quien dejó el cargo a petición propia. Con su designación, el banco de sangre de Canarias cambia de dirección por tercera vez en apenas dos años.

Gemma Torres ocupó el puesto entre julio de 2023 y diciembre de 2024, cuando fue cesada tras una polémica ligada a su titulación académica.

Su relevo lo asumió entonces su compañero de partido en Unidos por Gran Canaria (UxGC), Iván Santiago Falcón, cuya gestión fue objeto de críticas debido a la reducción de las reservas de sangre, lo que obligó a aplazar 91 cirugías en el último año en los hospitales canarios por falta de sangre.

Ahora, el testigo lo recoge Rodríguez Sosa, que aporta una sólida experiencia en el ámbito de la hemodonación. Hasta la fecha, ejercía como coordinador del departamento de Gestión de Colectas en la provincia de Las Palmas, dentro de la propia Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, y previamente formó parte del equipo de extracciones del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. También ha ejercido de enfermero en Urgencias de Atención Primaria y en Neonatología del hospital Materno.